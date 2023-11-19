الونش يدعم منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر، حرص محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، على دعم المنتخب الوطني في لقاء سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويغيب الونش عن المشاركة مع الزمالك ومنتخب مصر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي.

ونشر الونش صورة من لقاء منتخب مصر أمام سيراليون في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026 ووضع عليها علم مصر.

وسجل محمود حسن تريزيجيه، الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61 من مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل مواجهة منتخب سيراليون، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

بدلاء منتخب مصر أمام سيراليون

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة

بعثة منتخب مصر تصل ليبيريا

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى ليبيريا في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، بعد رحلة استغرقت ٩ ساعات، استعدادًا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء اليوم الأحد، واكتفى روي فيتوريا بخوض الفريق مرانا وحيدا على الأراضي الليبيرية، نظرا لضيق الوقت بين المباراة الأولى أمام جيبوتي ومباراة اليوم أمام سيراليون.

كان في استقبال بعثة منتخب مصر أعضاء السفارة المصرية في ليبيريا.

ويترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

وضم الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم، قبل أن يقرر فيتوريا إستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، من معسكر الفراعنة عقب إنتهاء مباراة جيبوتي الخميس الماضي لأسباب إنضباطية وعدم إلتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - أمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

مواجهة سيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز على سيراليون بالجولة الثانية.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس السبت: "لابد أن نواصل بداية التصفيات بقوة، نعلم أن منتخب سيراليون فريق جيد، ولكننا قادرون على العودة بالثلاث نقاط وتصدر المجموعة الأولى مبكرا.

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".