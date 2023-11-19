الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إنارة هيئة الدواء المصرية بـ الأزرق الفاتح في الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات

هيئة الدواء المصرية،فيتو
هيئة الدواء المصرية،فيتو

 

أنارت هيئة الدواء المصرية، مقرها بالمعادي، باللون الأزرق، وذلك في إطار مشاركتها في الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، الذي تنظمه عدد من المنظمات العالمية مثل الصحة العالمية، والأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، خلال الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر الجاري.

أهمية الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات

 

ودعت هيئة الدواء المصرية، جميع الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة الفعالة في نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع عن هذه القضية العالمية وذلك تحت شعار "خليك واعي... بلاش مضاد حيوي من غير داعي".

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جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية تُشارك في هذا الأسبوع كل عام بالعديد من الفعاليات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع لنشر الوعي حول أهمية الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات ومنع ظهور سلالات الميكروبات المقاومة لها.

يأتي ذلك ضمن جهود هيئة الدواء المستمرة والفعالة فيما يتعلق بالتوعية بمضادات الميكروبات، والتي تساهم بشكل كبير في رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي.

 

في إطار خطة الدولة لإعداد الكوادر القادرة على الابتكار في مجال التصنيع الدوائي

 

كانت شاركت، اليوم، هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة، في المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة جامعة عين شمس في نسخته الثالثة،  والذي يعقد على مدار يومين ١٩-٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣، بعنوان (الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة)، وذلك  بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار  رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

وفي كلمته، أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أهمية تكامل البحث العلمي مع احتياجات صناعة المستحضرات الطبية، وأن البحث العلمي هو احد أهم الممكنات لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن.

وسوف يشارك الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية، في جلسة بعنوان: تعزيز الوصول المناسب إلى الأدوية " استراتيجيات التعاون بين المبادرات الصحية وصناعة الأدوية"، وسوف تشارك أيضًا الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، في جلسة أخرى بعنوان: خارطة طريق للأجيال المقبلة من الصيادلة في مصر.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة أهم سبل تعزيز الفهم الشامل لكيفية توافق صناعة المستحضرات الطبية مع أهداف الاستدامة والابتكار في البحوث والصناعة الصيدلانية؛ لتشكيل مستقبل الرعاية الصحية، والتصنيع الدوائي، والممارسات المهنية، وآليات ضمان وصول المستحضرات الطبية للمواطن بشكل مناسب، كما يتناول مختلف الاستراتيجيات التعاونية بين مبادرات الرعاية الصحية وصناعة الأدوية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على إبراز دور الصيدلي في تطوير الخدمات الصحية، وتقديم الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع،
وإعداد كوادر مدربة لمواكبة احتياجات سوق الدواء المحلي والعالمي.

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الدكتور محمد عوض تاج الدين المنظمة العالمية لصحة الحيوان اللواء طبيب بهاء الدين زيدان اللون الازرق هيئة الشراء الموحد هيئة الدواء المصرية كلية الصيدلة جامعة عين شمس مضادات الميكروبات

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