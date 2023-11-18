السبت 18 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

نصيحة مهمة من هيئة الدواء عند تناول فوار الحموضة

هيئة الدواء توجه
هيئة الدواء توجه نصيحة مهمة عند استخدام فوار الحموضة،فيتو

 وجهت هيئة الدواء المصرية نصيحة لمرضى الجهاز الهضمي عند تناول فوار الحموضة، والذي يتم تناوله للتخلص من الحموضة.

 

يؤثر فوار الحموضة على فاعلية كثير من الأدوية

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي إنه فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها، أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.

 

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة؛ مما يؤثر على مستواها في الدم وبالتالي يؤثر على فعاليتها، مثل معظم الفيتامينات التي تحتوي على الحديد​.

 

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ونصحت هيئة الدواء المصرية  بفصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة الفوار بساعتين أو أكثر. ​


هيئة الدواء تناشد المواطنين الإبلاغ عن الأدوية المغشوشة

 وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عند وجود أي  أدوية مغشوشة يجب الإبلاغ  عن طريق البلاغ الإلكتروني "مخالفة" على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، أو عن طريق الخط الساخن ١٥٣٠١​. 

 

كانت هيئة الدواء المصرية حذرت من استخدام المضادات الحيوية في كل أنواع العدوى مشيرة إلى أن استخدام المضادات الحيوية لا يتم في جميع أنواع العدوى.​

 

المضادات الحيوية صممت لمحاربة العدوى البكتيرية فقط

و​أوضحت هيئة الدواء المصرية أن المضادات الحيوية صممت لمحاربة العدوى البكتيرية فقط، وهي لا تؤثر على العدوى الفيروسية، مما يعني أنها ليست فعالة في علاج أعراض الإنفلونزا أو الزكام.​

​وأكدت أنه يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني.​​

وأشارت إلى أن انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم بيحصل بسرعة وبيمثل خطر على الصحة العامة.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية على أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​​

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن خطورة الاستخدام العشوائي والمفرط للفيتامينات والمعادن حيث إن الاستخدام الخاطئ لها لا يعتبر أمانا ويسبب آثارًا جانبية.

الفيتامينات والمعادن تعد آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح

 وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الفيتامينات والمعادن تعد آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح، تحت إشراف مختص، لأنها قد تسبب آثارًا جانبية، وتفاعلات مع الأدوية الأخرى إذا تم استخدامها بشكل خاطئ. ​

 أوصت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​

 

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