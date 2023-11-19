الأحد 19 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حفيد محمود ياسين يكشف حقيقة تصريحاته عن فتاة الأحلام (فيديو)

محمود ياسين، فيتو
محمود ياسين، فيتو

كشف الفنان الشاب  محمود ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين قوة علاقته بجده،  مؤكدأ أنه كان يقضي معه وقتا طويلا.

حفيد محمود ياسين يكشف مدى قوة علاقته بجده

وقال محمود ياسين “الحفيد” خلال لقائه مع “فيتو”:"كنت أقضي  مع جدي أوقاتا كثيرة ، واتعلمت منه أشياء كثيرة  ، اتعلمت منه حاجات مكنتش عارف أني بتعلمها وأنا قاعد معاه بس مع الوقت اكتشفت أني اتعلمت منه حاجات كتير.

وكشف محمود ياسين عن حقيقة التصريح المنسوب إليه والذي انتشر بشكل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي، الذي زعم أن “ياسين” قال:" أميل للبنت اللي شكلها مش طيب وملامحها حادة".

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وقال محمود ياسين:" أحنا كنا بنتكلم علي الملامح ملامح البنت وأنا كنت في برنامج والسؤال متوجهش ليا بالطريقة دي.. فكنت قولت بحب الملامح الحادة وليس الطباع الحادة كان قصدي  مواصفات الشكل بس هي أتخدت بصياغة خطأ.

أعرب الفنان الشاب محمود ياسين حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، عن سعادته الكبيرة بنجاح حكاية  عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب، مؤكدا أنه لم يكن متوقعا رد فعل الجمهور علي شخصية “جلال”  التي قدمها خلال الأحداث  .

محمود ياسين يعلق علي نجاح حكاية عيشها بفرحة 

وقال "ياسين" خلال لقائه مع "فيتو":صراحة أنا كنت متوقع نجاح المسلسل ولكني لم أتوقع رد فعل الجمهور علي دوري من خلال الأحداث، والدافع الذي جعلني أوافق علي المشاركة هي أن شخصية "جلال" شخصية تتحب بشكل كبير فبالتالي الجمهور يتأثر به بدليل جدعنته وشهامته خلال الأحداث.

وأكد محمود ياسين أنه واجه بعض الظروف الصعبة أثناء تصوير مشاهد حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل 55 مشكلة حب قائلا:" المشاهد لم تكن صعبة ولكن كان هناك بعض الظروف الصعبة إلي حد ما ولكن لا يوجد مشهد صعب ، وأحب تقديم أدوار الدراما للجمهور.

و تابع:" ولكني أنا أمي للسينما أكثر من الدراما أنا بشكل عام في حياتي أحب متابعة الأفلام أكثر من المسلسلات وبحس أني أنا منتمي أكثر للسينما.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود، والذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين،  للمنتج أحمد عبد العاطي.

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