خريطة سقوط الأمطار والسيول غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تصل لحد السيول على ووسط وشمال سيناء يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2:3 درجات مئوية

وفيما يلي خريطة سقوط الأمطار غدا:

وتسقط أمطار متوسطة على "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ" قد تغزر أحيانا على "العريش، رفح، دمياط، بورسعيد"، تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.



وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من "مطروح، الإسماعيلية، السويس، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية" تمتد خفيفة على "القاهرة، الجيزة، القليوبية" على فترات متقطعة.

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وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية،ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، لطيف ليلا.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء



ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).



جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء



تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.