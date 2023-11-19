أمطار ما بين الغزيرة والمتوسطة، استمرار الطقس المتقلب في الغربية (فيديو)

ما زالت مدن محافظة الغربية تشهد طقسا متقلبا منذ فجر اليوم حيث شهدت سقوط أمطار ما بين الغزيرة والمتوسطة، ما أدى لنحر بالطرق وتوقف الحركة المرورية وسط يوم ممطر وبرق ورعد علي فترات وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق من الجمهورية، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى، تمتد لتكون خفيفة ورعدية لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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في الإطار تعرضت مدينة كفر الزيات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لسقوط أمطار غزيرة تحولت إلى سيول، وتسببت في غرق نفق الدلجمون.

وتراكمت المياه بمدن المحلة وكفر الزيات وبسيون وجارى التعامل معها.

كما شهدت طريق طنطا- إسكندرية الزراعي تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار وصلت لحد السيول حيث أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ.

في سياق متصل سجلت درجات الحرارة في الغربية: العظمى ٢٤ درجة مئوية، والصغرى ١٤ درجة مئوية وهناك تقلبات غير مستقرة في الطقس لبدء ليالي الشتاء بالمحافظة.



وأوضحت الأرصاد أن أغلب محافظات الجمهورية ستتعرض إلى موجة من التقلبات الجوية، اليوم الأحد، والتي من المتوقع أن ينتج عنها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ التدابير اللازمة تحسبًا لموجة التقلبات الجوية والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء بما يضمه من أحداث عارضة وتغيرات مناخية مفاجئة مع اتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري لمواجهة أية أزمات طقسية أو سيول بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وتقوية الجسور الضعيفة موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتجهيز سيارات الكسح وشفط المياه لتصريف مياه الأمطار مع التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بكامل طاقاتها مع استمرار عمليات تطهير المحطات.





ووجه المحافظ الوحدات المحلية بإعداد التجهيزات الخاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، وتكثيف المرور على جميع مخرات السيول والمجاري المائية بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها وإزالة التعديات عليها، فضلًا عن التنسيق مع مسئولي شركة الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وصول أي مصدر كهربي لها؛ حفاظا على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي، وإيجاد حلول بديلة حالة فصل الخدمة وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية.







محافظ الغربية يهيب بالمواطنين توخي الحذر





ويهيب محافظ الغربية عموم مواطني المحافظة بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانية وأعمدة الإنارة والضغط العالي، توخى الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء. ويناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالتوصيات والتحذيرات لضمان سلامتهم وأمنهم.





وأكد المحافظ على تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.



وأشار رحمي إلى ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

