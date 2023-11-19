الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

طلاب بجامعة أسيوط يشاركون في البرنامج التدريبي المكثف لمكافحة الفساد

طلاب جامعة أسيوط،
طلاب جامعة أسيوط، فيتو

شارك وفد طلابي من مختلف كليات جامعة أسيوط؛ فى فعاليات البرنامج التدريبي المكثف "سياسات، وأدوات سبل مكافحة الفساد"، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، يوم الخميس ١٦ من نوفمبر، بمقر الأكاديمية.

وجاء ذلك في إطار مشاركة جامعة أسيوط في فعاليات المبادرة العالمية للتعليم، وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (جريس).

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وأكد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب؛ حرص الجامعة على المشاركة في البرامج التدريبية التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد؛ بهدف تنمية قدرات، وخبرات الطلاب في هذا المجال، ونشر قيم النزاهة، والشفافية في المجتمع؛ لتحقيق التنمية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي لكافة أشكاله، وصوره، ورفع وعي الطلاب بالقضايا الوطنية، كما أنها تعد فرصة جيدة؛ لتبادل الخبرات مع طلاب الجامعات المصرية الأخرى

 

 لافتًا إلى دورها في إبراز جهود الدولة المصرية، في مجال مكافحة الفساد، ونشر الوعي لدى منتسبي الجامعة؛ بأهمية الالتزام بمبادئ، وأسس الحوكمة.

 

   جاء ذلك، تحت إشراف: الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد أحمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل، ومنسق جامعة أسيوط في المبادرة العالمية للتعليم، وتمكين الشباب.

 

16 طالب وطالبة في برنامج مكافحة الفساد 

 

  وأوضح الدكتور محمد عدوي؛ إن الوفد الطلابى تكون من (16) طالبًا، وطالبة، من مختلف كليات الجامعة، مضيفًا أن البرنامج تضمن تدريبًا مكثفاَ للطلاب حول: محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023_2030)، وأدوات، وأهداف تلك الاستراتيجية، والأنشطة المختلفة التى تطبقها الدولة المصرية في هذا المجال، وسبل مشاركة المواطنين في تحقيق، ونشر ثقافة مصرية ضد الفساد، كما تناول التدريب مجالات: الأمن السيبراني، وسبل الحد من الفساد، والحفاظ  على البيانات، والمعلومات، والعولمة، والتحولات والتطورات العالمية، وكذلك دور مصر فى مكافحة الفساد، إلى جانب دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، والإنجازات التى قامت بها فى هذا المجال، بالإضافة إلى ورش عمل؛ لتحليل العلاقة بين التنمية المستدامة، وسياسات مكافحة الفساد، ومستقبل المشروعات القومية فى مصر.

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برنامج مكافحة الفساد 

 

 جدير بالذكر، أن مركز دراسات المستقبل، نظم برنامجًا متكاملًا؛ لنشر ثقافة مكافحة الفساد بالجامعة، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات، والبرامج التدريبية، والمشاركات الطلابية الساعية لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت مؤخرًا؛ عن فوز طلاب مرحلة الدراسات العليا بالجامعة؛ بالمركز الأول على مستوى (١٠) جامعات مصرية؛ في المسابقة الوطنية لأوراق السياسات؛ في مجال مكافحة الفساد.

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