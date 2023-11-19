جيميناي إفريقيا: نعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتقديم تمويلات بالتعاون مع شركائنا (فيديو وصور)

قال عدلي تومة العضو المنتدب لشركة جيميناي إفريقيا، إنه يوجد استراتيجية لتحقيق التنمية، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس المستدامة بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أنه يوجد عدد 6 حاضنات بمختلف محافظات الصعيد.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها اليوم الأحد باحتفالية شركة جيمناي إفريقيا، بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بختام النسخة الثانية من برنامج "حاضنات جيميناي للشركات الناشئة في الصعيد"، أن الأفكار التي تقدمها الشركة، مبنية على تسهيل التمويل للشركات الناشئة من خلال جوائز نقدية، وكذلك تقديم التدريب والتأهيل لعناصر هذه الشركات، إضافة إلى إشراك هؤلاء بسوق العمل.

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وأوضح، أن هناك اهتماما كبيرا بالمرأة وتنمية الشباب بشكل أساسي، وتقديم كافة الإمكانات المتاحة لهم، لتأهيلهم لسوق العمل. تجدر الإشارة، إلى أنه تم فتح باب التقديم للنسخة الثانية في إبريل من العام الجاري، حيث ضمت عددا من الشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج إلى "مسرعة الأعمال" بهدف تمكينها من النمو والانطلاق، عبر تقديم المساعدة والتدريب الفني المتخصص وتعزيز العلاقات مع المستثمرين. وكانت النسخة الأولى من برنامج جيمنياي للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022، قدمت الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، تأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.