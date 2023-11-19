قيادي بالحوثيين يكشف مفاجأة جديدة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بالبحر الأحمر

السفينة الإسرائيلية، كشف قيادي بجماعة الحوثيين، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلته وسائل إعلامية، هوية الأشخاص الذين كانوا علي متن سفينة الشحن الإسرائيلية.

جنسيات سفينة الشحن الإسرائيلية

وأكد: “تحقيقات أولية تفيد أن إسرائيليين بجنسيات أخرى كانوا على متن سفينة الشحن التي تم الاستيلاء عليها في البحر الأحمر”.

تعليق البنتاجون علي اختطاف الحوثيين لسفينة إسرائيلية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة على علم باختطاف الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر، مؤكدة مراقبة الوضع عن كثب.

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وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن مساء اليوم الأحد، أن الهجوم على سفينة "جالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية.

ومنذ قليل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة بالبحر الأحمر



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين في جنوب البحر الأحمر، مشددا علي أن هذا حدثا خطيرا للغاية على المستوى العالمي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر ليست إسرائيلية ولا تحمل إسرائيليين وتحمل طاقما مدنيا دوليا.

وأضاف جيش الاحتلال: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثيين، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".

اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر



بدورها، علقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، علي حادث اختطاف سفينة «جالاكسي ليدر» من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وقالت: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي"، مؤكدة أنها لم يكن على متنها أي إسرائيليين.



تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية



من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.



وتوقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التحرك يعد تصعيدا خطيرا لـ"عدوانية" طهران، لافتا إلي الهجوم على السفينة يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، فإن السفينة تابعة لشركة "Ray Shipping"، ومملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر.

وفقا للتقارير الإعلامية فإن "جالاكسي ليدر" كان علي متنها 22 شخصا.