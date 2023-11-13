طلائع الجيش يهزم الهلال الليبي بثلاثية وديًا، والفريق راحه غدًا الثلاثاء

فاز فريق طلائع الجيش على فريق الهلال الليبي الذي يعسكر بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكري.

سجل ثلاثية طلائع الجيش كلا من محمد هاني وموسى دياورا وكريم طارق، بينما سجل الفريق الليبي معتصم التايب.

وتأتي تلك الودية خلال فترة توقف الدوري استعدادًا للقاء الجونة في الأسبوع السابع للدوري العام ( دوري نايل ) المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري.



وأستغل عبد الحميد بسيوني المدير الفني للطلائع المباراة في تجربة معظم لاعبيه للوقوف على مستواهم وتجهيزهم لمباريات الدوري المصري.

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وغاب فقط عن المباراة حميدو ماو للانضمام لمنتخب بلاده، بينما يواصل الثنائي محمد حمدي زكى وأحمد الشيخ تدريباتهما التأهيلية استعدادًا للقاء الجونة.

على الجانب الآخر منح بسيوني لاعبيه راحة 24 ساعة، على أن يعود الفريق للتدريبات الأربعاء القادم، استعدادًا للقاء الإسماعيلي الودى المقرر له يوم الأحد القادم 19 نوفمبر الجاري بجهاز الرياضة العسكري.

ويختتم الطلائع مبارياته الودية بلقاء فريق تليفونات بنى سويف يوم 23 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة طلائع الجيش والجونة

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة في السابعة مساء الخميس 30 نوفمبر الجاري باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعي عبد الحميد بسيونى الي تجهيز جميع اللاعبين خاصة الذين يواصلون عملية التأهيل بعد العودة من الإصابة أمثال: أحمد الشيخ وحميد ماو ومحمد حمدى زكى، استعدادًا لمواجهة الجونة القادمة.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات الجماعية بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى تحت قيادة عبد الحميد بسيونى والجهاز المعاون، بعد انتهاء الراحة السلبية لمدة 4 أيام، التى منحها الجهاز الفنى للفريق عقب الفوز الأخير على الإسماعيلى بالإسماعيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الأسبوع السادس لدورى المصري.

ليعود الطلائع من الإسماعيلية بأغلى ثلاث نقاط دفعت الفريق إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط، بفارق هدف عن إنبى الخامس، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الجمعة القادم بجهاز الرياضة العسكرى.

وغاب حميدو ماو ومحمد حمدى زكى عن مباريات الطلائع الأخيرة بعدما أثبتت الأشعة تعرضهما للإصابة بشد فى العضلة الأمامية، فيما عانى أحمد الشيخ من الإصابة بالتهاب في عضلات البطن، بينما أجرى مصطفى الخواجة جراحة فى البطن.

ترتيب طلائع الجيش بالدوري

ويحتل الطلائع المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فقط

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبيًا مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين بالجولة