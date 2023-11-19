حبس تشكيل عصابى بمطروح بحوزته 9 آلاف قرص لمخدر تامول
أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأقراص المخدرة بحوزتهم 9 آلاف قرص تامول بمطروح 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح تمكن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين- مقيمين بمطروح) تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأقراص المخدرة بدائرة قسم شرطة النجيلة وبحوزتهم (90 علبة لعقار التامول المخدر بإجمالى 9000 قرص).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
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