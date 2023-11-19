إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

إليسا، عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بالحفل الذي أحيته أمس في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي لأنني محاطة بالحب السعودي والمضيف السعودي أمس.. حفظ الله هذا البلد والى أن نلتقي مرة أخرى”.

كانت إليسا أحيت أمس حفلا في المملكة العربية السعودية على مسرح محمد عبده، بحضور جماهيري كبير.

حفل إليسا في السعودية

وغنت إليسا خلال الحفل عددا من أغنياتها الشهيرة من بينها “أنا وبس”، وسط تفاعل من الجمهور.

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وتألقت إليسا بأغنية "أنا بتمايل على الـ Beat”، حيث إنها غنتها للمرة الأولى على المسرح بعد طرحها منذ فترة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم إليسا الجديد

وكانت إليسا، قد كشفت في وقت سابق عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعد تأجيله عدة مرات وآخرها بسبب أحداث غزة، كاشفةً أسباب التأجيل.

في هذا السياق، قالت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد خلال لقائها مع عرب وود: "مبحبش أدي توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".

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