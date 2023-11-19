شباب ورياضة الأقصر تنفذ دوري حياة كريمة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ممثلة في "الإدارة العامة للرياضة"، مونديال حياة كريمة بمراكز شباب حياة كريمة بإدارة شباب أرمنت وإدارة شباب إسنا.

وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" من خلال التعاون مع مديرية الشباب والرياضه بالأقصر "الإدارة العامة للرياضة"، وتشمل فعاليات خماسي كرة القدم.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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ونفذت فعاليات مونديال حياة كريمة للشباب (خماسي قدم) من ١٨: ٢٥ سنة، وتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق بإجمالي 32 فريقا خلال الفترة من 2023/11/1 حتى 2024/4/30 بمراكز شباب حياة كريمة بالأقصر.

الجدير بالذكر أن دوري حياة كريمة تحت شعار مونديال حياة كريمة ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتنفيذ أنشطة ومشروعات داخل قرى حياة كريمة، والتى من شأنها خلق حراك قوى داخل تلك القرى لاستثمار طاقات الشباب والنشئ وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ووصول الرياضة إلى كافة قرى الجمهورية.

وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة والاستاذ صلاح عز مدير إدارة الرياضة والأستاذ جمال عبدالناصر منسق المشروع.

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