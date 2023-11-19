جامعة الفيوم توافق على تسجيل 49 رسالة علمية للحصول على الماجستير والدكتوراه

قال رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاتة، إنه عقدَ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم، عقد اليوم الأحد، جلستَهُ رقم 198 برئاسة الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

الرسائل العلمية

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، في تصريحات صحفية، انه تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، ووافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الرسائل العلمية، لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، بلغ عَدَدُها 29 ماجستير، 20 دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

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وأوضح رئيس جامعة الفيوم، أنه تمَّ عَرْضُ خِطابِ الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير التعليم العالي بشأن الضوابط الخاصة بعقد المؤتمرات العلميَّة الدوليَّة، ومناقشة آليات تنفيذِها، كما أُحيطَ المجلسُ علمًا بالإعلان عن بَدء تفعيل مِنَصّة الأجازات الدراسيّة الإلكترونيّة بالإدارة المركزيّة للبعثات بوزارة التعليم العالي، ومناقشة أهم الضوابط الخاصة بذلك.

ندوة عن مخاطر الوجبات السريعة

يذكر أن جامعة الفيوم، استضافت الدكتور حسام موافي الأستاذ بكلية طب قصر العيني، وتناول في المحاضرة التي ألقاها علي الكلاب وأعضاء هيئات التدريس، أضرار التدخين والتي تسبب مضاعفات صحية خطيرة، مشددًا على ضرورة التوقف عنه فورًا، حيث يعد نوعًا من أنواع الإدمان، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على العقل والدين والصحة.

ووجه الطلاب بضرورة عدم تناول الوجبات السريعة خارج المنزل، حيث تسبب السمنة، التي تؤدي بدورها إلى أمراض ومخاطر صحية جسيمة.

ودعا الطلاب إلى تدبر آيات القرآن الكريم التي تدعو للحفاظ على الإنسان وتحثه على ترك المنكرات وتضع له نظامًا لكل حياته.

ووجه بضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حيث تساعد على حرق السعرات الحرارية والدهون الناتجة عن تناول الأطعمة غير الصحية.

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