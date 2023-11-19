الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

معتمد جمال يجهز سامسون وناصر منسي لقيادة هجوم الزمالك أمام أبو سليم

ناصر منسي، فيتو
ناصر منسي، فيتو

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، برنامج للثنائي ناصر منسي وسامسون مهاجما الفريق.

ووضع معتمد جمال برنامج تدريبي مخصص شامل الكرات العرضية والتسديدات على المرمى للثنائي من أجل تجهيزهما لمباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة  عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ،أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية

الزمالك الزمالك وأبو سليم الليبي الزمالك وأبو سليم دور المجموعات لبطولة كاس الكونفدرالية الافريقية موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي موعد مباراة الزمالك معتمد جمال

مواد متعلقة

الدوري المصري، زى النهارده الأهلى يفوز على الزمالك بثنائية

أوسوريو يقترب من الدوري الأرجنتيني بعد الرحيل عن الزمالك

اليوم، نظر دعوى بطلان انتخابات نادي الزمالك

الأكثر قراءة

النيابة تطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية حفل المنصورية

بعد إعلان جيش الاحتلال السيطرة عليه، أبرز المعلومات عن ميناء غزة وسر عدم اهتمام المقاومة بتصريحات إسرائيل حوله

المقابر تكشف كذب جيش الاحتلال، مسؤول عسكري يؤكد دفن جثث 50 جنديا خلال يومين

الأهلي ينهي اتفاقه بشأن تجديد عقد السولية وعلي معلول

ممثل أمريكي يبث مقطع قصف طائرة الاحتلال للمستوطنين في طوفان الأقصى (فيديو)

رئيس الوزراء يتفقد مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار التابع لشركة بي دبليو سي (صور)

بسبب سوء الأحوال الجوية.. سقوط عامود إنارة وشجرة على طريق ميت غمر المنصورة (فيديو وصور )

تصفيات يورو 2024، ترتيب المجموعات قبل الجولة الأخيرة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بأكثر من 1300 مجزرة.. إحصائيات مجازر الاحتلال ضد الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بالفقر وضياع المال وسوء العاقبة

ما تأثير النعاس على الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية