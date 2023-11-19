معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الهلال الليبي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة الهلال الليبي الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي وجود شكوك حول مشاركة التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الأبيض في مباراة فريقه المُقبلة أمام أبو سليم الليبي بسبب الإصابة التي يعاني منها.

يذكر أن سيف الدين الجزيري تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة زد بمسابقة الدوري، مما تسبب في غيابه عن مواجهة بيراميدز الأخيرة في نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف المصدر على أن الجزيري يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية ويؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج وهناك شكوك حول قدرته على اللحاق بمواجهة أبو سليم الليبي.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، برنامج للثنائي ناصر منسي وسامسون مهاجما الفريق.

ووضع معتمد جمال برنامج تدريبي مخصص شامل الكرات العرضية والتسديدات علي المرمي للثنائي من أجل تجهيزهما لمباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.