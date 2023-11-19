جمعية رجال الأعمال تناقش مقترحا لإنشاء مصرف ليبي مصري ومنطقة حرة ولوجيستية

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا موسعا مع وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية في إعمار ليبيا والتي تقدر المرحلة الاولى منها بإجمالي استثمارات ١٢٠ مليار دولار حسب تأكيدات الوفد الليبي برئاسة محمد سالم قدح والذي قدم بدوره عدد من المقترحات بتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى ووجه الدعوة للجمعية لتنظيم رحلة عمل إلى ليبيا خلال الفترة القادمة للتعرف على فرص التبادل التجاري وزيادة حركة الاستثمار بين مصر وليبيا بالإضافة الي ذلك قدم وفد مجلس أصحاب الاعمال الليبي مقترحا بإنشاء مصرف ليبي مصري مشترك وإنشاء منطقة حرة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم الحدودي وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين ليبيا ومصر وحل مشاكل انتقال الأفراد والأموال بين الجانبين.

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توقيع بتروتوكول تعاون مشترك

و رحب المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال بوفد مجلس أصحاب الاعمال الليبي مؤكدا علي ترحيب الجمعية وقبولها الدعوة لتشكيل وفد يضم أعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين من مختلف القطاعات وعمل نقطة اتصال دائمة بين الجمعية والمجلس مشيرا إلى ان الجمعية ستقدم كافة اشكال الدعم للتطوير المؤسسي ونقل الخبرات اللازمة للمجلس وكذلك دراسة تشكيل اللجنة المشتركة مع المجلس وإمكانية توقيع بتروتوكول تعاون مشترك وفقا للترتيبات الإدارية والاجرائية والقانونية المتبعة.

وأكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين عمق وأهمية العلاقات المصرية الليبية مشيرا الي ان هناك الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن ان تمثل نقطة انطلاق جديدة بين البلدين الكبيرين.



وقال: مصر وليبيا في الحقيقة كيان واحد وهذا كلام لا يحتاج إلى تأكيد لأنها حقيقية

ونحن نرجو دائما ان تكون العلاقات المصرية الليبية على مستوى أننا بلد واحدة وشعب واحد وذلك ظهر جليا خلال الاعصار الذي شهدته ليبيا وما كان من التضامن الواضح والدور المصري الكبير وموقفنا الراسخ من الروابط المتينة التي تربط البلدين والشعبين المصري والليبي.

من جانبه قال محمد سالم قدح رئيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي ورئيس الوفد أن دور القطاع الخاص المصري مهم في ليبيا وأن العلاقات بين البلدين حيوية ومهمة في كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية.

وقال أننا نسعى إلى إقامة تعاون مشترك مع رجال الاعمال المصريين لتبادل المعلومات والفرص المتاحة لرجال الاعمال في البلدين مشيرا الى انه لأول مرة في ليبيا يكون هناك اعتراف بأهمية دور الاقطاع الخاص في التنمية والبناء وانه الأوان لإعادة اعمار ليبيا والشركات المصرية سيكون لها دور مهم في عملية الاعمار التي تتكلف المرحلة الاولى منها ١٢٠ مليار دولار وان الشركات الأجنبية والعربية بدأت بالفعل وفي ظل ما رأيناه من تطور كبير ولافت في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى في مصر فإن الشركات المصرية يجب أن يكون لها دور ورأينا ضرورة الاستعانة بخبرات الاشقاء المصريين.

ووجه قدح الدعوة لجمعية رجال الاعمال المصريين لزيارة ليبيا ودراسة مقترحات التعاون بين المجلس والجمعية وكذلك بعض المقترحات مثل انشاء بنك مصري ليبي لخدمة التجار والمستثمرين في البلدين واقامة منطقة لوجستية على الحدود بالقرب من منفذ السلوم وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وحل مشاكل التأشيرات وتسهيل دخول الافراد بالتنسيق مع الجهات المسئولة.

وأضاف رئيس الوفد الليبي: لدينا فكر جديد للتغير لمنح القطاع الخاص الليبي دور مهم ونرحب بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين ونعتبر اننا في ليبيا فرع لجمعية رجال الاعمال المصريين ونحن جاهزين لإنطلاقة جديدة للتعاون مع مصر.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة البحث العلمي بالجمعية أن التفاهم بين القطاع الخاص بين البلدين سيكون عامل مهم في التغلب على حل المشاكل وبدورنا سنقوم بعرض كافة المقترحات والتحديات على الحكومة المصرية للتيسير على الاشقاء في ليبيا.

وأكد المنزلاوي على أن التعاون بيننا وبين الاشقاء في ليبيا مهم جدا فما بيننا عبارة عن بوابة تفتح معها الفرص الكبيرة وما ييسر التعامل هو الثقافة المتقاربة مما يجعل التفاهم اسهل بكثير.

وأضاف: ما يهمنا فتح الأبواب بين الشركات وأصحاب الاعمال لتبادل المعلومات والمساهمة في إعادة الاعمار في ليبيا وخصوصا في منطقة درنة كبداية للمشاركة في عملية إعادة الاعمار.

وأكد المهندس أيمن قرة عضو مجلس إدارة الجمعية على ان هناك آمال كبيرة في التعاون مع الاشقاء في ليبيا وأن يكون هناك مصالح متبادلة ومتوازنة وحل المشكلات التي تعرقل تحقيق تلك المصالح خاصة مشكلة المديونيات المتراكمة منذ سنوات سابقة للشركات المصرية بالإضافة إلى ضرورة عمل خطوة كبيرة في منح مصر فرصة اكبر في عمليات الاعمار في اطار منافسة متكافئة مع الشركات الأجنبية مع ضرورة اتخاذ بعض الخطوات الواضحة والمساندة الحقيقية على ارض الواقع وهو ما سيكون عامل مهم في زيادة التعاون وفي ظل الرغبة المشتركة فمن المهم ترجمتها لآليات تنفيذية.

وقال أحمد شيرين كريم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج

أن جمعية رجال الأعمال تقوم بدور مهم في دعم حركة الاستثمار في داخل وخارج مصر

وأن العلاقات المصرية الليبية غنية عن التعريف وكم التشابك بين الدولتين معروف من قديم الأزل وبغض النظر عن حدود أو علاقات سياسة فالتجارة والاستثمار توجد دائما لنفسها مسارات خاصة بها تراعي مصالح الطرفين.

وأضاف: في الفترة الحالية حريصون على عمل تنشيط وترويج للاستثمار وهو اهتمام من أعلى قيادة سياسية في الدولة وظهر ذلك بتشكيل المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما صدر عنه من قرارات وما تبعها من القرارات الوزارية الصادرة لتشجيع الاستثمار فهناك حماس من مختلف الجهات ومن بينها البرلمان المصري للإسراع في تهيئة مناخ الأعمال.

وقال إن العلاقة بين مصر وليبيا تمثل منفعة متبادلة وعملية الإعمار التي تشهدها ليبيا ستكون خطوة مهمة وفرصة لمزيد من التعاون مشيرا إلى أن مصر شهدت نقلة نوعية في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة وجاهزين لتحقيق إنجازات فعلية على الأرض في ليبيا ومصر.

وشدد كريم على الترحيب بتأسيس بنك مصري ليبي مشترك وإنشاء منطقة حرة مصرية ليبية وندعم هذا التوجه لتحفيز الاستثمار وإزالة معوقات التجارة وزيادة التعاون بين البلدين.