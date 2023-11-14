جمعية رجال الأعمال المصريين توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الاستشاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، توقيع مذكرة تفاهم African Desk Group- المجلس الاستشاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تهدف إلى التعاون المشترك في تيسير التجارة البينية وزيادة الصادرات.

تيسير التجارة البينية وزيادة الصادرات

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور النائب شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور Patient Sayiba الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية African Desk Group، في حضور السيد وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

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ويعتبر African Desk Group منظمة تقدم حلول واستشارات للتغلب على التحديات الأفريقية في تيسير التجارة، وسلاسل التوريد والنقل والخدمات اللوجستية، والتكامل الإقليمي.

كما يعد African Desk شريكًا منفذًا للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات المتعددة الأطراف بالإضافة إلى منظمات القطاع الخاص.