بعد أسبوع من ولادتها توأم، مصرع سيد صدمها موتوسيكل في الغربية

لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها في حادث تصادم مع موتوسيكل كان يقوده شاب، وذلك أثناء سيرها بمدينة زفتى في محافظة الغربية.

تفاصيل الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إشارة من نقطة مستشفى زفتى العام، تفيد وصول سيدة تدعى في عقدها الرابع مصابة بكسور وجروح شديدة وتم نقلها إلى العناية المركزة لتلقي العلاج وباءت محاولات الأطباء إنقاذ حياتها بالفشل حيث لقيت حتفها في الحال.

وتبين من التحريات أن الموتوسيكل كان يقوده شاب وقام بصدمها وفر هاربا وأن السيدة أول خروج لها من منزلها عقب وبادتها تؤام بأسبوع فقط.

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وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وتم تشكيل فريق أمني للقبض على المتهم الذي تسبب في وفاة السيدة.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وإنهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنتهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.