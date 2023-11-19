الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

العثور على جثة متسولة ملقاة في الطريق العام بالمحلة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقيت امرأة صدمتها سيارة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصرعها منذ قليل.

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وأفاد مستشفى «المحلة العام» بأن المواطنة في عقدها الرابع ووصلت مصابة بكسور وجروح شديدة، ولم تنجح محاولات الأطباء في إسعافها.  

وقالت السلطات الأمنية إن الجثة لـ سيدة في العقد الرابع من عمرها متسولة اعتادت على التسول بهذه المنطقة.

التعامل مع مصابي الحوادث 

 ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.  

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التعامل بواسطة المسعفين 

 ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وإنهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنتهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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