الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل المشرف العام على المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة

محافظ سوهاج يستقبل
محافظ سوهاج يستقبل المشرف العام على المجلس القومي لذوي الهم

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والوفد المرافق لها، خلال زيارتهم للمحافظة، ضمن البرنامج التثقيفي للمجلس والذي يجوب كافة محافظات وجامعات مصر، للتثقيف السياسي لذوي الإعاقة وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف الإعاقة بسوهاج.

 

ورحب محافظ سوهاج بالدكتورة إيمان كريم، والوفد المرافق لها، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم الدعم لكافة أنشطة ذوي الإعاقة باعتبارهم جزء أصيل لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مؤكدا وضعهم في عين الإعتبار خلال استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية القادمة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم في الوصول إلى اللجان الإنتخابية بكل سهولة ويسر.

Advertisements

وأعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، عن شكرها المحافظ ومجهودات محافظة سوهاج في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على استعداد المجلس التام لتقديم خبراته الفنية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحافظة، وتقديم التدريبات اللازمة لرفع كفاءة العاملين في أي قطاع يعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما ناقشت المشرف العام على المجلس خلال اللقاء آليات التشبيك الممكنة بين المجلس والمحافظة على أكثر من مستوى عن طريق وحدة الإعاقة بالمحافظة وكافة الإدارات الفنية بالمجلس.

وقال الدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، أن سوهاج من أولى المحافظات التي قامت بتطبيق نظام الاتاحة المكانية بشوارع المدينة، والمؤسسات الحكومية، ومشروعات الطرق والكباري، والمطاعم،والمستشفيات الحكومية والخاصة، وتطبيق نظام الإتاحة المعلوماتية للصم وذوي الإعاقة البصرية بالمصالح الحكومية والخدمات العامة، وتطبيق نظام الدمج في العمل والدمج التعليمي والدمج المجتمعي بكافة القطاعات مشيرا إلى الكتاب الدوري الذي أصدره محافظ سوهاج بإتاحة نسبة الـ 5% لذوي الإعاقة في الحصول على المحلات والبازارات الخاصة بالأسواق والمشروعات الجديدة التي تطرحها المحافظة، لافتا إلى أن النسبة قد وصلت إلى 10% لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض المشروعات.

تعليم سوهاج: تفعيل منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية

إصدار اللائحة الداخلية لنظام الساعات المعتمدة بكلية تربية سوهاج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية القادمة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لأشخاص ذوي الإعاقة

مواد متعلقة

تعليم سوهاج: تفعيل منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية

إصدار اللائحة الداخلية لنظام الساعات المعتمدة بكلية تربية سوهاج

وكيل صحة سوهاج يجتمع بالإدارة العامة لمكافحة الأمراض لمناقشة المعوقات

وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الهلال

الأكثر قراءة

شقيق العامري فاروق يكشف حالته الحرجة، وبكاء والديه في العناية يصيب جماهير الكرة بالحزن

العربية: جماعة الحوثي تستولي على سفينة إسرائيلية على متنها 22 شخصا

منتخب الشباب يتأخر برباعية نظيفة أمام تونس في الشوط الأول

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

ساويرس يعلق على رد أردوغان الصادم لألمانيا عن غزة: حديثه صحيح ومحرج

صحيفة عبرية تحذر من اقتراب الحرب الإقليمية، وقرار إسرائيلي بتوسيع الحرب ضد لبنان

نقابة الفلاحين الزراعيين تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن ملعب مباراة منتخب مصر أمام سيراليون (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

دعاء الفجر لجلب الخير والرزق والبركة

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها

المزيد
الجريدة الرسمية