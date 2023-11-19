الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

تعليم سوهاج: تفعيل منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية

تعليم سوهاج، فيتو
تعليم سوهاج، فيتو

عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اجتماعًا بأعضاء منظومة التغذية المدرسية باستخدام الكروت الذكية، لبدء تدشين منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية بالتعاون مع شركة " سايلو فودز " للأغذية الموردة للتغذية المدرسية.

وأضاف ياسر انه تم تجربة تشغيل المنظومة بالكروت الذكية واستخدام الباركود للتأكد من صحة ودقة جميع إجراءات التوزيع من مخازن المتعهد إلى مدارس المحافظة المختلفة، والتأكد من أن جميع الأنظمة المميكنة الخاصة بالمنظومة تعمل بكفاءة.

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وحضر الاجتماع كل من سليمان بخيت وكيل المديرية، وماهر عبد الخالق، مدير الشئون التنفيذية،بالمديرية والعميد محمود محمد تمام، قائد ضباط السيطرة على المنظومة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنيةوالعاملين بإدارة التغذية المدرسة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

 

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