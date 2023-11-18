الأردن: لن نسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسنفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك

أخبار غزة، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن بلاده لن تسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسأفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك.

وأكد الصفدي خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة، أن حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس وإنما عدوان سافر، مضيفا: "لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة وهي لا تحقق الأمن لإسرائيل. ولا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس".

وبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، بزيارة عمل إلى البحرين، للمشاركة في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة، الذي تستضيفه، وينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

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وسيلتقي مع عدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة.

وأضاف الصفدي أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب.

وشدد الصفدي على أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك.

حكومة الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ويوم الإثنين الماضي، أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني أنه لا يزال القادم أسوأ لأننا نتعامل مع حكومة إسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية: حركة حماس لم تُوجد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بل الصراع هو من أوجدها، مشددا على أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن هو إعلان حرب سيتم الرد عليه والتعامل معه بكل حزم.

وتابع: كل الأوراق والأدوات التي يمكن أن تُسهم في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة سنلجأ إليها.

تحالف سياسي لوقف الحرب والتهجير في غزة

وفي وقت سابق قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحل الأزمة المستمرة منذ عقود.

وأضاف العاهل الأردني خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض: "لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج، بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم".

وأكد أن الأردن سيواصل القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.

وتابع: "لقد كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة انتصارا للقيم الإنسانية، وانحيازا للحق في الحياة والسلام، وإجماعا عالميا برفض الحرب، وهو قرار جاء بجهد عربي مشترك".

وشدد على "ضرورة اتخاذ هذا القرار كخطوة أولى تعمل خلالها الدول عربية بالشراكة مع المجتمع الدولي لبناء تحالف سياسي لوقف الحرب والتهجير أولا وفورا، والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف، وإلا فإن البديل هو التطرف والكراهية والمزيد من المآسي".

وأضاف: "إن قيم الإسلام والمسيحية واليهودية وقيمنا الإنسانية المشتركة لا تقبل قتل المدنيين أو الوحشية التي تمثلت أمام العالم خلال الأسابيع الماضية من قتل ودمار، ولا يمكن أن نقبل أن تتحول قضيتنا الشرعية العادلة إلى بؤرة تشعل الصراع بين الأديان".