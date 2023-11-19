تشكيل منتخب مصر للناشئات أمام الكونغو برازافيل في تصفيات كأس العالم 2024

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب الناشئات بقيادة محمد كمال، تشكيل المنتخب لمواجهة نظيره الكونغو برازافيل باستاد الإسكندرية، في إياب الدور الثاني من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل فى كولومبيا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في الكونغو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تشكيل منتخب الناشئات

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كلًا من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

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وخاض منتخب الناشئات بقيادة محمد كمال، مرانا قويا، استعدادا لمواجهة الكونغو برازافيل، في إياب الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

واشتمل مران المنتخب على بعض الجمل الفنية والخططية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها خلال المباراة المرتقبة.

قائمة منتخب الناشئات

واختار الجهاز الفني لـ منتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كلا من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبد الواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

ودخل منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا قبل أيام، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.