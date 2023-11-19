برشلونة يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمه للدوري الإنجليزي

برشلونة، كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة رحب ببيع لاعب بارز في خط هجوم الفريق هذا الموسم إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توتنهام هوتسبير عاد للاهتمام بالحصول على خدمات رافينيا، جناح برشلونة، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإصابة والإيقاف تسببا هذا الموسم في عدم مشاركة رافينيا بانتظام، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لذا لم يسجل سوى هدفين وصنع مثلهما في 11 مباراة.

Advertisements

وأوضحت أن برشلونة يرحب بعرض توتنهام لشراء رافينيا، إذا قدم النادي الإنجليزي مقابلا مرضيا، وأن برشلونة يحتاج لأموال بيع رافينيا، من أجل قيد فيتور روكي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان برشلونة تعاقد مع رافينيا في صيف 2022، قادما من ليدز يونايتد، مقابل 60 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن فريق برشلونة الإسباني يراقب حاليًا ماتس ويفر، لاعب وسط فريق فينورد الهولندي وذلك لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، لاعب خط الوسط الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وأضافت سبورت الإسبانية أن ويفر ينطبق عليه المعايير التي يعمل عليها تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة في الفترة الماضية، وذلك بعدما أظهر مستوى مميز في الفترة الأخيرة بالدوري الهولندي.

منتخب المغرب يخسر لامين يامال للأبد

من ناحية أخرى، خسر المنتخب المغربي، فرصة ضم لامين يامال نجم برشلونة للأبد، بعد تواجد اللاعب في التشكيل الأساسي للمنتخب الإسباني أمام قبرص في تصفيات يورو 2024.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لامين يامال لاعب فريق برشلونة، سيقوم بتمثيل منتخب إسبانيا إلى الأبد.

وطبقا للوائح لن يستطيع لامين يامال بعدها تغيير منتخب إسبانيا وارتداء قميص منتخب المغرب خلال المرحلة المقبلة، كونه من أصول مغربية.

واستهل لامين، الذي تأهل في أكاديمية لاماسيا وانضم لبرشلونة في عمر سبع سنوات، مشاركاته مع الفريق الأول لبرشلونة في 29 أبريل 2023 أمام ريال بيتيس، ليصبح أصغر لاعب يشارك رسميا بقميص الفريق الأول، عن عمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما.

وهذا الموسم، وأمام قادش، أصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك كأساسي مع الفريق الأول، عن عمر 16 عاما و38 يوما.

بينما أصبح لامين أصغر لاعبي برشلونة مشاركة في دوري أبطال أوروبا ضد أنتويرب البلجيكي، وثاني أصغر اللاعبين مشاركة في البطولة عبر تاريخها، عن عمر 16 عاما و68 يوما.

وعلاوة على ذلك، فقد دخل أيضا تاريخ منتخب إسبانيا الأول، بعد أول استدعاء له لـ"لاروخا"، ليصبح أصغر لاعب يظهر للمرة الأولى مع المنتخب، حينما لعب ضد جورجيا، وذلك عن عمر 16 عاما و57 يوما.