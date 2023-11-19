عبرت ثالث شاحنة وقود، ظهر اليوم الأحد، من معبر رفح بمحافظة شمال سيناء إلى قطاع غزة.

عبور ثالث شاحنة تحمل وقود معبر رفح لغزة

وأعلنت مصادر بمعبر رفح البري عن دخول ثالث شاحنة وقود متجهة إلى قطاع غزة بإجمالي يتجاوز 200 ألف لتر وإجمالي عدد شاحنات 8 سيارات منذ السماح بدخولهم.

ووصلت إلى ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مكونة من 40 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.

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قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري

ومن المقرر أن تعبر القافلة إلى الجانب الفلسطيني في إطار مشاركة بيت الزكاة مع صندوق تحيا مصر في قافلة تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية» التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.