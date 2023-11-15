الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

نجم منتخب الكاميرون ولاعب آرسنال وبرشلونة السابق يعتزل كرة القدم نهائيا

ألكسندر سونج، فيتو
ألكسندر سونج، فيتو

أعلن لاعب منتخب الكاميرون ألكسندر سونج، لاعب فريق أرتا سولار الجيبوتي، اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكان سونج (36 عامًا) قد سبق له اللعب في عدة أندية أبرزها برشلونة ومن قبله آرسنال.

كلمات سونج لإعلان اعتزاله

وكتب سونج عبر حسابه على "إنستجرام": "إنه لمن دواعي حزني الشديد أن الوقت قد حان لكي أعلق حذائي".

وأضاف: "رحلتي التي بدأت في ياوندي عندما كنت طفلًا، ألعب بدون حذاء حافي القدمين وعلى الحصى الصلب، أعطتني القوة والشجاعة لتحقيق النجاح".

Advertisements

وتابع: "عندما انتقلت إلى فرنسا، ولعبت مع باستيا، اعتقدت أنني حققت معجزة، ومع ذلك، كانت هذه مجرد البداية حيث واصلت رحلتي إلى آرسنال وبرشلونة، وهما من أعظم الأندية في العالم".

وأكمل: "لقد ساعدني الكثير من الأشخاص على طول الطريق، زوجتي وأطفالي وعائلتي وأصدقائي ووكيل أعمالي والمدربون وبالطبع جميع زملائي في الفريق الذين سأظل ممتنًا لهم إلى الأبد".

وواصل: "بالطبع أندية تشارلتون ووست هام وروبن كازان وسيون وأرتا سولار ستبقى دائمًا في قلبي، كما أن حصولي على شرف تمثيل بلدي 60 مرة ملأني بفخر كبير، أشعر بأنني محظوظ بالعديد من الذكريات الرائعة التي ستبقى معي إلى الأبد".

واختتم: "أخيرًا، أود أن أشكر جميع المعجبين الذين دعموني على طول الطريق، وسأقدر كل شيء، وآمل أن أراكم جميعًا مرة أخرى قريبًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ألكسندر سونج سونج منتخب الكاميرون ارتا سولار الكاميرون

مواد متعلقة

شاهد ماذا فعل الونش مع لاعبي الزمالك قبل بداية الشوط الثاني من مباراة آرتا سولار

برغم فوز الزمالك على أرتا سولار، غضب جماهير القلعة البيضاء من أوسوريو

صدمة لاعبي أرتا سولار بعد هدف الزمالك الرابع، واحتفال عبد المنصف (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، تحذير قوي من روسيا للاحتلال الإسرائيلي

أحمد فتوح يقترب من الانتقال إلى الأهلي، اعرف التفاصيل

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 24 يكسر حاجز الـ 3000 جنيه

الأهلى، طلب جديد من معلول بخصوص تجديد عقده

شاب يطلق النار على 3 طلاب في المقطم

شوبير يكشف كواليس فسخ التعاقد بين عمرو وردة وفاركو (فيديو)

عمرو الليثي عضوًا بالمجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية

فيوتشر يطلب ضم ثنائى الأهلى ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 15 -11- 2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

المزيد

انفوجراف

رصيد الإجازة الاعتيادية السنوية للموظفين خلال العام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية