نجم منتخب الكاميرون ولاعب آرسنال وبرشلونة السابق يعتزل كرة القدم نهائيا

أعلن لاعب منتخب الكاميرون ألكسندر سونج، لاعب فريق أرتا سولار الجيبوتي، اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكان سونج (36 عامًا) قد سبق له اللعب في عدة أندية أبرزها برشلونة ومن قبله آرسنال.

كلمات سونج لإعلان اعتزاله

وكتب سونج عبر حسابه على "إنستجرام": "إنه لمن دواعي حزني الشديد أن الوقت قد حان لكي أعلق حذائي".

وأضاف: "رحلتي التي بدأت في ياوندي عندما كنت طفلًا، ألعب بدون حذاء حافي القدمين وعلى الحصى الصلب، أعطتني القوة والشجاعة لتحقيق النجاح".

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وتابع: "عندما انتقلت إلى فرنسا، ولعبت مع باستيا، اعتقدت أنني حققت معجزة، ومع ذلك، كانت هذه مجرد البداية حيث واصلت رحلتي إلى آرسنال وبرشلونة، وهما من أعظم الأندية في العالم".

وأكمل: "لقد ساعدني الكثير من الأشخاص على طول الطريق، زوجتي وأطفالي وعائلتي وأصدقائي ووكيل أعمالي والمدربون وبالطبع جميع زملائي في الفريق الذين سأظل ممتنًا لهم إلى الأبد".

وواصل: "بالطبع أندية تشارلتون ووست هام وروبن كازان وسيون وأرتا سولار ستبقى دائمًا في قلبي، كما أن حصولي على شرف تمثيل بلدي 60 مرة ملأني بفخر كبير، أشعر بأنني محظوظ بالعديد من الذكريات الرائعة التي ستبقى معي إلى الأبد".

واختتم: "أخيرًا، أود أن أشكر جميع المعجبين الذين دعموني على طول الطريق، وسأقدر كل شيء، وآمل أن أراكم جميعًا مرة أخرى قريبًا".