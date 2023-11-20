الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وصول 31 طفلا من الخدج لمعبر رفح البري تمهيدا لنقلهم للمستشفيات المصرية

معبر رفح البري، فيتو
معبر رفح البري، فيتو

وصل قبل قليل 31 طفلا من الخدج إلى معبر رفح البري تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية عبر سيارات الإسعاف في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة. 

وأعلنت مصادر طبية أن 40 سيارة إسعاف تحمل 40 حضانة أطفال دخلت إلى معبر رفح وذلك لنقل الأطفال الخدج من غزة للمستشفيات المصرية. 

وكان استقبل معبر رفح البري أمس الأحد عدد من المصابين الفلسطينيين وتم نقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم كما عبر معبر رفح البري عدد كبير من حملة الجوازات الأجنبية.

Advertisements

وأكد مصدر بمعبر رفح البري أن المعبر يستقبل المصابين الفلسطينيين ويجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف للعلاج في المستشفيات المصرية من بينهم مستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد ومستشفى بئر العبد.

وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يتابعان آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية

سقوط أمطار متوسطة على شمال سيناء والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسعاف المصري الأسعاف المصرية السياسة الخارجية المستشفيات المصرية جنوب سيناء تنفيذ المشروعات التنموية سيارة إسعاف سيارات الإسعاف سيناء شمال سيناء رفع درجة الإستعداد

الأكثر قراءة

بعد موافقة البرلمان، ننشر النص الكامل لقانون التصالح في مخالفات البناء

الأهلي يبلغ كولر بحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد

توضيح عاجل من التعليم لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن أجهزة التابلت

موديست يتلقى إشادة من كولر بعد خسارة 4 كيلو من وزنه

تفاصيل أول تحرك لأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة (صور)

رفض التحصيل بالدولار، تعرف على الأسعار النهائية للتصالح في مخالفات البناء

ثلاثة من عائلة واحدة انتشال أربعة جثامين من أسفل العقار المنكوب ببورسعيد

كواليس أزمة لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مع كولر بسبب ملف المهاجم

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

انتقلت من أستراليا إلى إندونيسيا، اكتشاف قارة عمرها 155 مليون عام

لأول مرة، ملكة جمال الكون من نيكاراجوا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023

ارتفاع سعر الذهب، صعود قوي للمؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الفراخ البلدي تتراجع 6 جنيهات بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب تؤدي لرفض الفحص الفني للسيارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية