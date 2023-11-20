وصول 31 طفلا من الخدج لمعبر رفح البري تمهيدا لنقلهم للمستشفيات المصرية

وصل قبل قليل 31 طفلا من الخدج إلى معبر رفح البري تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية عبر سيارات الإسعاف في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وأعلنت مصادر طبية أن 40 سيارة إسعاف تحمل 40 حضانة أطفال دخلت إلى معبر رفح وذلك لنقل الأطفال الخدج من غزة للمستشفيات المصرية.

وكان استقبل معبر رفح البري أمس الأحد عدد من المصابين الفلسطينيين وتم نقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم كما عبر معبر رفح البري عدد كبير من حملة الجوازات الأجنبية.

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وأكد مصدر بمعبر رفح البري أن المعبر يستقبل المصابين الفلسطينيين ويجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف للعلاج في المستشفيات المصرية من بينهم مستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد ومستشفى بئر العبد.