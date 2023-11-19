شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الحفل لختامي لبرنامج " دورنا" لتخريج ألف قائد من برنامج بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية، بالمدينة الشبابية بأبي قير، والذى تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة فى كلمته على دور البرنامج الفعال في تأهيل الشباب للترشح للمحليات، والمجالس النيابية المختلفة، كما توجه الدكتور أشرف صبحي بالتحية لكل الشباب المصرى، ووعد بحضور باقى مكونات البرنامج.

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أشرف صبحي يشهد حفل تخرج ألف قائد ببرنامج تعزيز قدرات الكوادر الشبابية، فيتو

وتضمنت فعاليات الحفل تقديم الخريجين لبعض العروض الفنية، وقدمت مي علي أخصائى اول التدريب بمركز خدمات التنمية عرض ختامي شمل مخرجات البرنامج وأهدافه وتحدياته وكل الخطوات والمراحل التي مر بها.

أشرف صبحي يشهد حفل تخرج ألف قائد ببرنامج تعزيز قدرات الكوادر الشبابية، فيتو

كما تم عرض قصص ونماذج نجاح لخريجي البرنامج ممن تقلدوا مناصب رفيعة وحققوا أهدافهم داخل البرنامج.

واختتمت فاعليات الحفل بتكريم إدارة البرنامج، المدربين، وفريق العمل، كل خريجى البرنامج وإلتقاط الصور الجماعية لكل خريجى البرنامج من جميع المحافظات.

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشباب والطلاب المصريين من جامعتي أوتاوا وكارلتون، وعددًا من الشباب المصري العامل بالسوق الكندية، وبعض من الشباب أعضاء التجمعات المصرية في كندا، وذلك ضمن زيارته لكندا.

وفي مستهل حديثه، وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للسفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا، على جهوده الكبيرة وكل طاقم السفارة مع الشباب والطلاب والجالية المصرية في كندا.

القيادة السياسية تولي الشباب اهتماما غير مسبوق

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن إنجازات قطاعي الشباب والرياضة في ظل الجمهورية الجديدة، واستراتيجية الشباب والتي تهدف إلى تنمية الشباب المصري حتى ٢٠٢٧، كما تحدث الدكتور أشرف صبحي عن الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها وزارة الشباب والرياضة من منشآت شبابية ورياضية تم تشييدها لتستوعب وتستثمر في الشباب المصري بكل شرائحة في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب أحمد حافظ سفير مصر في كندا عن سعادته باستقبال وزير الشباب والرياضة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها في قطاعي الشباب والرياضة، معربًا عن تطلعه لتشبيك الشباب المصري بكندا في كل ما تقدمه الوزارة من برامج وأنشطة.

وتحدث الشباب المشارك عن البرامج والأنشطة التي شارك فيها وأسهمت بشكل كبير في تكوين شخصيته وبناء قدراته، معربًا عن تطلعه في دمج شباب المصريين بالخارج في انشطة الوزارة، والاستثمار في تبادل الخبرات بينهم مما يسهم في تنمية الوطن.



كما تحدث الطلاب والشباب المصري في كندا عن طموحاتهم ورؤيتهم ومقترحاتهم، معربين عن سعادتهم بلقاء وزير الشباب والرياضة.

وشارك في اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من الشباب المصري من منتسبي وزارة الشباب والرياضة، من الكيانات الشبابية، وشباب يدير شباب، وشباب العلاقات الثنائية، ومتدربي وحدة السياسات، ولجان الشباب بالأندية، وممثلي حملة بشبابها.

كما حضر اللقاء، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ومسئول ملف الكيانات الشبابية، الدكتور مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، السفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا، السفير محمد فخري القنصل العام في مونتريال، المستشار رحاب شاور نائب السفير المصري في كندا، سكرتير أول السفارة معتز منصور، الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي والتعليمي.