الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

مكانة الأب والأم في الإسلام، محاور فعاليات الرواق الأزهري بالأقصر

فاعليات الرواق الأزهري،
فاعليات الرواق الأزهري، فيتو

نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر لقاءات الرواق الأزهري بمشاركة 50 طليعا من مركز شباب طيبة العوامية بالأقصر، وتم تنفيذ لقاء الرواق الأزهري عن مكانة الأب والأم في الإسلام.

ولقاءات الرواق الأزهري بمراكز الشباب تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع الأزهر الشريف ‏ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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وتحدث الشيخ أمير محمد أحمد عبدالهادي الواعظ بمنطقة الأقصر عن مكانة الأب والأم في الإسلام، فقد تكرر ذكرهم في القرآن الكريم وتقدم ذكر بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله،وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب.

كما  نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر خطة أندية السكان عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣بعقد (جلسة رياضية)، بمركز شباب "نجع قباح" بإدارة شباب"الطود"،  بحضور اعضاء اندية السكان من مراكز الشباب وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)  لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج داخل مراكز الشباب التي بها مقرات أندية السكان.  

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