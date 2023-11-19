الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

مسابقة إنشاد ديني وندوات توعية بمراكز شباب الأقصر

جانب من مسابقة الإنشاد
جانب من مسابقة الإنشاد الديني

نفذ النادي الثقافي بالأقصر مسابقة في مجال الإنشاد الديني والشعر والابتهال بمركز شباب طيبة العوامية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وعلاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ورضا سفينه مدير ومسئول البرامج الثقافية والفنية وصلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة.

وفي هذا السياق نفذ النادي الثقافي بمركز شباب طيبة العوامية  ندوة عن التوعية والانجازات الدولية تحت شعار الحزام والطريق وانضمام مصر إلى مجموعة البريكس.

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والجدير بالذكر أن النادى الثقافي هو ضمن المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية الشباب)، ويهدف النادى الثقافي إلى رفع المستوى الثقافي والفني والوعي الديني لدى الشباب.

كما نفذ مركز شباب الحبيل  يوم رياضي للطلائع  وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات شملت مباريات خماسي قدم ومسابقات رياضية.

ويأتي تنفيذ اليوم الرياضي لزيادة توسيع قاعدة المشاركة بين أعضاء مراكز الشباب وتوظيف قدرات الشباب وإبراز مواهبهم

وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب ومحمد حمدان مدير ادارة شباب البياضية وفريق عمل مركز شباب الحبيل.

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