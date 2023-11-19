الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

موجات صقيع وزخات برد ورطوبة، الزراعة تكشف الظواهر المناخية المنتظرة في الشتاء

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ  بوزارة الزراعة إن فصل الشتاء سوف يبدأ يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر المقبل وينتهي هذا العام يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر مارس 2024.

أوضح في تقرير يرصد حالة شتاء العام الحالية أنه سوف يستمر لمدة 89 يومًا، بعد أن سجلت مياه البحر الأبيض المتوسط أعلى درجة حرارة في السجلات المناخية الفترة الماضية ويعتبر تأثير هذه البحار عاليا وملحوظا خلال فصل الشتاء وأكبر بعشرات المرات من تأثيرات ظاهرة النينو على مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن ضمنها مصر.

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التوقعات الخاصة بالشتاء القادم

تابع أنه يتوقع أن يكون الشتاء المقبل مختلف من ناحية قوة الحالات الجوية والمقصود هو تغير واضح في نمط الحالات الجوية وقوتها وتطرفها، وزيادة عمق المنخفضات الجوية وزيادة قوة السحب وبالتالي تحولها لتصبح عالية التأثير، وزيادة قوة العواصف والمنخفضات الجوية المتوسطية، بالإضافة الى رفع نسب الرطوبة والحمل الحراري والعواصف الرعدية الشديدة وقد تتسبب في سيول قوية في بعض المناطق ومنها مصر.

الظواهر المتوقعة للشتاء القادم 

أشار إلى أنه متوقع أن يتسم شتاء هذا العام بعدة مظاهر أبرزها الشتاء البارد والذي يتخلله موجات صقيع قوية في أواخر ديسمبر وطوال يناير ومتوقع ايضًا تشكل صقيع متأخر ربيعي وهناك فرص كبيرة لسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية سواء الأمطار المتوسطة أو الغزيرة وقد تتشكل سيول في مناطق الظهير الصحراوي للوادي والدلتا وسيناء والساحل الشمالي.

لفت إلى أنه كذلك متوقع زيادة فرص تساقط زخات البرد بأحجام أكبر من المعتاد، وزيادة غير اعتيادية في الشبورة المائية والضباب وزيادة الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة (الندى) صباحًا.

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الشتاء المنخفضات الجوية نسب الرطوبة العواصف الرعدية سيول موجات صقيع قوية محمد فهيم مركز معلومات تغير المناخ

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