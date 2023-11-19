كواليس خطة ريال مدريد لعلاج فينيسيوس جونيور

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، اليوم الأحد، عن أبرز ملامح الخطة التي سيتبعها نادي ريال مدريد مع إصابة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأجبرت إصابة في الفخذ فينيسيوس جونيور على الخروج من الملعب خلال خسارة البرازيل 2-1 أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم، الخميس الماضي، وعاد اللاعب البالغ عمره 23 عامًا لناديه للخضوع للمزيد من الفحوصات.

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إصابة فينيسيوس جونيور وخطة العلاج

وقال ريال مدريد في بيان: "تم تشخيص حالته بتمزق عضلي في وتر ساقه اليسرى".

وفقًا للتقارير فإن الإصابة قد تبعد فينيسيوس عن ريال مدريد لمدة 10 أسابيع أي قد يعود في شهر فبراير المقبل من العام الجديد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، اليوم الأحد، إن "علاج فينيسيوس يكون متحفظًا دائمًا مع الراحة الكاملة لمدة أسبوع ثم العلاج الطبيعي الانتقائي، إلى جانب العلاج الكهربائي بأشكاله المختلفة، وبعد 3 أسابيع تبدأ المعالجة اللطيفة في الملعب بزيادة تدريجية في عبء العمل، بحيث يعود اللاعب إلى الملاعب بعد شهرين".

وأضافت: "في هذه الحالة المحددة للاعب الذي يتمتع بسرعات عالية في الملعب، ينصح بإعادة إنتاج المخططات الحركية للعضلة أثناء التدريب، للحصول على أقصى استفادة منها بأقل معدل إصابة".

من جانبه، قال الطبيب، بيدرو ريبول عن إصابة فينيسيوس، في تصريحات لإذاعة "كوبي": "فينيسيوس سوف يغيب لثلاثة أشهر على الأقل بعد هذه الإصابة".

وأضاف: "العضلة التي تمنحه السرعة أصيبت، عليه أن يحصل على الوقت الكافي من أجل التعافي من الإصابة، وعليهم الحذر من عدم سير الأمور بسهولة، لتجنب خطر التعرض لانتكاسة".

وسجل فينيسيوس 6 أهداف وصنع 4 آخرين مع ريال مدريد في كل المسابقات هذا الموسم.

مع إصابة فينيسيوس جونيور، ارتفع عدد المُصابين في ريال مدريد إلى ثمانية لاعبين، هم أراد جولر، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، إيدير ميليتاو، وتيبو كورتوا"، إلى جانب كيبا أريزابالاجا وجود بيلينجهام وداني سيبايوس؛ لكن من المتوقع أن يعود الثلاثي الأخير بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

بعد التوقف الدولي، سيخوض ريال مدريد مباراة الجولة 14 من الدوري الإسباني، ضد قادش، مساء يوم الأحد المقبل 26 نوفمبر.