الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كواليس خطة ريال مدريد لعلاج فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور،
فينيسيوس جونيور، فيتو

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، اليوم الأحد، عن أبرز ملامح الخطة التي سيتبعها نادي ريال مدريد مع إصابة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأجبرت إصابة في الفخذ فينيسيوس جونيور على الخروج من الملعب خلال خسارة البرازيل 2-1 أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم، الخميس الماضي، وعاد اللاعب البالغ عمره 23 عامًا لناديه للخضوع للمزيد من الفحوصات.

Advertisements

إصابة فينيسيوس جونيور وخطة العلاج

وقال ريال مدريد في بيان: "تم تشخيص حالته بتمزق عضلي في وتر ساقه اليسرى".

وفقًا للتقارير فإن الإصابة قد تبعد فينيسيوس عن ريال مدريد لمدة 10 أسابيع أي قد يعود في شهر فبراير المقبل من العام الجديد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، اليوم الأحد، إن "علاج فينيسيوس يكون متحفظًا دائمًا مع الراحة الكاملة لمدة أسبوع ثم العلاج الطبيعي الانتقائي، إلى جانب العلاج الكهربائي بأشكاله المختلفة، وبعد 3 أسابيع تبدأ المعالجة اللطيفة في الملعب بزيادة تدريجية في عبء العمل، بحيث يعود اللاعب إلى الملاعب بعد شهرين".

وأضافت: "في هذه الحالة المحددة للاعب الذي يتمتع بسرعات عالية في الملعب، ينصح بإعادة إنتاج المخططات الحركية للعضلة أثناء التدريب، للحصول على أقصى استفادة منها بأقل معدل إصابة".

من جانبه، قال الطبيب، بيدرو ريبول عن إصابة فينيسيوس، في تصريحات لإذاعة "كوبي": "فينيسيوس سوف يغيب لثلاثة أشهر على الأقل بعد هذه الإصابة".

وأضاف: "العضلة التي تمنحه السرعة أصيبت، عليه أن يحصل على الوقت الكافي من أجل التعافي من الإصابة، وعليهم الحذر من عدم سير الأمور بسهولة، لتجنب خطر التعرض لانتكاسة".

وسجل فينيسيوس 6 أهداف وصنع 4 آخرين مع ريال مدريد في كل المسابقات هذا الموسم.

مع إصابة فينيسيوس جونيور، ارتفع عدد المُصابين في ريال مدريد إلى ثمانية لاعبين، هم أراد جولر، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، إيدير ميليتاو، وتيبو كورتوا"، إلى جانب كيبا أريزابالاجا وجود بيلينجهام وداني سيبايوس؛ لكن من المتوقع أن يعود الثلاثي الأخير بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

بعد التوقف الدولي، سيخوض ريال مدريد مباراة الجولة 14 من الدوري الإسباني، ضد قادش، مساء يوم الأحد المقبل 26 نوفمبر.

هل يغير ريال مدريد خطته في الميركاتو الشتوي بعد موجة الإصابات

برشلونة يعود لمفاوضات التعاقد مع نجم وسط ريال سوسيداد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد البرازيل فينيسيوس كولومبيا

مواد متعلقة

هل يغير ريال مدريد خطته في الميركاتو الشتوي بعد موجة الإصابات

ريال مدريد يزاحم ليفربول على لاعب بايرن ميونخ

تقارير تكشف مدة غياب فينيسيوس عن ريال مدريد للإصابة

ثنائي ريال مدريد يمثلان أمام محكمة في إسبانيا

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على رد أردوغان الصادم لألمانيا عن غزة: حديثه صحيح ومحرج

ممثل أمريكي يبث مقطع قصف طائرة الاحتلال للمستوطنين في طوفان الأقصى (فيديو)

ارتفاع سعر الفول بفارق 10 جنيهات عن المبادرة، وهذه أسعار السلع الغذائية بالأسواق

ننشر نص أمر الإحالة في قضية حفل المنصورية، المتهمون استخدموا الشوم فى ترويع رواد الحفل وبث الذعر فى نفوسهم

من المسافة صفر، شاهد كتائب القسام يدمرون دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين (فيديو)

مدبولي: علينا تغيير أفكارنا تجاه الوظائف التقليدية، والمستقبل للتكنولوجيا والاتصالات (فيديو)

تسبب في طوفان الأقصى وتعطيل صفقة الأسرى، الوزير المتطرف إيتمار بن غفير أغضب الإسرائيليين والفلسطينيين

معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الهلال الليبي

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن ملعب مباراة منتخب مصر أمام سيراليون (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

دعاء الفجر لجلب الخير والرزق والبركة

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها

المزيد
الجريدة الرسمية