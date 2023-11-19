الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

هل يغير ريال مدريد خطته في الميركاتو الشتوي بعد موجة الإصابات

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يمر فريق ريال مدريد بفترة صعبة خلال الموسم الحالي، بسبب كثرة الإصابات في صفوف الميرنجي، والتي ضربت نجوم الفريق.

ويعاني ريال مدريد من خسارة تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأوريلين تشواميني وأردا جولر، وانضم لهم مؤخرا كل من إدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور.

خطة ريال مدريد في الميركاتو الشتوي 

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قد صرح قبل الإصابات الأخيرة بأن ناديه لن يدخل الميركاتو الشتوي المقبل لضم صفقات جديدة.

وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، في مقاله على شبكة "CaughtOffside": "لم يغير ريال مدريد موقفه حتى الآن من الميركاتو الشتوي رغم الإصابات الجديدة، وليس من المتوقع أن يتعاقد مع أي لاعب جديد في يناير".

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وأضاف: "يفضل ريال مدريد في الوقت الحالي عدم التسرع لإبرام أي صفقة في الشتاء، ويفضل الاستمرار بنفس القائمة حتى نهاية الموسم".

وخسر ريال مدريد في الأيام الأخيرة خدمات كامافينجا حتى يناير 2024، بينما لن يعود فينيسيوس جونيور قبل فبراير من العام المقبل.

ريال مدريد ينافس لضم ساني 

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد وجه أنظاره إلى لاعب جديد في صفوف بايرن ميونخ، تحسبا لضمه في الصيف المقبل.

وكان الميرنجي وضع الكندي ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، هدفا رئيسيا في الصيف المقبل، من أجل دعم مركز الظهير الأيسر.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد يراقب أيضا وضع الألماني ليروي ساني، جناح البافاري، الذي سبق أن استهدفه الميرنجي أكثر من مرة.

وأشارت إلى أن ساني يتطلع لتغيير أجواء البوندسليجا، والانتقال إلى بطولة أخرى، لا سيما أن عقده ينتهي في صيف 2025.

وأوضحت أن ريال مدريد سيتحرك من أجل ساني في الصيف المقبل، إذا تمسك اللاعب بموقفه ورفض التوقيع على عقد جديد مع البافاري.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد يواجه منافسة على صفقة ساني من جانب ليفربول.

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ريال مدريد فريق ريال مدريد كارلو انشيلوتي فينيسيوس فابريزيو رومانو

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