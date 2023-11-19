القصير يوجه قيادات الزراعة بالتواجد مع المزارعين في الحقول خلال موسم القمح
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن موسم زراعة القمح بدأ فعليا هذه الأيام ووجه بالتواجد مع المزارعين في الحقول وتوعيتهم بضرورة استخدم تقاوى جديدة ومعتمده من الوزارة.
شدد القصير على قيادات الوزارة ومديرياتها في المحافظات بوضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزياده الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى.
زيادة معدلات التوعية للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح
ووجه القصير كذلك قطاعات الارشاد والخدمات والمتابعة والبحوث الزراعية بزيادة معدلات التوعية للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالارقام، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتوصيات والإرشادات طوال فترة الزراعة حتى الحصاد لحماية المحصول من الأمراض وكذلك مواجهة التقلبات الجوية غير مستقرة خلال موسم الزراعة.
القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة
أكد القصير أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.
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