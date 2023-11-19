وكيل مودريتش يفتح باب الانتقال إلى الدوري السعودي
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، فتح الأبواب أمام إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان مودريتش رفض سابقًا عدة عروض من أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل الاستمرار مع ريال مدريد.
لكن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، فتح وكيل مودريتش، بورخا كوس، الباب نحو انتقال صاحب الـ38 عامًا إلى السعودية، إذا تم تقديم "عرض مناسب".
وكيل مودريتش يفتح باب الانتقال الى الدوري السعودي
ونقل موقع "90min" عن وكيل النجم الكرواتي، قوله: "مودريتش يفكر حاليًّا فقط في ريال مدريد، لكن فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي ممكنة إذا كان العرض مناسبًا".
من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ناديي الاتحاد والأهلي فتحا محادثات مع وكيل لوكا مودريتش بشأن انتقال محتمل لدوري روشن.
ورغم أن عقد مودريتش ينتهي مع ريال مدريد في يونيو المقبل، فإن غاليتي أكد أن الاتحاد والأهلي يريدان التوقيع مع اللاعب في يناير المقبل وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.
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