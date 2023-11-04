السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

طبيب نيمار يكشف الحالة الصحية للاعب بعد جراحة الرباط الصليبي

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

أعلن رودريجو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، أن نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، خضع  في بيلو هوريزونتي لعملية جراحية ناجحة، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وأكد الطبيب البرازيلي، توليو كامبوس، في تصريحات لصحيفة "الرياض"، أن يمكن النظر بتفاؤل لمستقبل نجم نادي الهلال، نيمار جونيور، بعد إجراءه عملية جراحية ناجحة في الركبة.

وقال كامبوس: "في حالة نيمار، وهو رياضي رفيع المستوى، يجب أن تكون فترة العودة في غضون تسعة أشهر، يمكن النظر إلى مستقبل اللاعب بعد الإصابة بتفاؤل، رغم أن نيمار يبلغ من العمر 31 عامًا".

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بينما أكد سيرجيو فريري جونيور، الطبيب الرسمي لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، أن نيمار يملك عضلات قوية ستساعده على التعافي بصورة جيدة خلال المرحلة المقبلة.

وتعرض نجم السيليساو إلى الإصابة في 17 أكتوبر الماضي قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروجواي (0-2) في مونتيفيديو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسقط نيمار بعد التحام مع لاعب الوسط الأوروجوياني نيكولاس دي لا كروس، فخرج على نقالة وهو يبكي.

وسيحرم المنتخب البرازيلي من خدمات نيمار على الأقل خلال مبارياته المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ضد كولومبيا في 16 نوفمبر الجاري، وأمام بطلة العالم الأرجنتين يوم 21 من نفس الشهر على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ويواجه فريق الهلال السعودي، أزمة في تعويض نيمار دا سيلفا نجم الفريق بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وأكدت تقارير سعودية أن إصابة نيمار وضعت الهلال للعودة إلى نقطة الصفر في ملف الصفقات العالمية، بعد أن انتهى موسم نيمار بسبب إصابة الرباط الصليبي.

ويحث جمهور الهلال إدارة الرئيس فهد بن نافل على ضرورة التعاقد مع نجم عالمي جديد في يناير لتعويض البرازيلي.

وتعرض نيمار إلى إصابة خطيرة، حيث أصيب بقطع في الغضروف والرباط الصليبي، ليغيب حتى نهاية الموسم الحالي.

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