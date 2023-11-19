وزير الري يوجه بسرعة إعداد رؤية لتطوير أداء مصلحة الميكانيكا والكهرباء

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والرؤية المستقبلية لأعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وإستعرض سويلم خلال الإجتماع أبرز أعمال وأنشطة المصلحة، وإجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع، وتوفير المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتأهيل المهمات الكهروميكانيكية لوحدات الطلمبات بمحطات الرفع، وإجراءات تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة بالمصلحة من خلال التدريب التحويلي.

Advertisements

ووجه سويلم بسرعة الإنتهاء خلال شهر من إعداد خطة ورؤية محددة لرفع كفاءة وتطوير الأداء بالمصلحة من خلال إعداد تقييم بناء على مؤشرات أداء محددة وأرصاد دقيقة لحالة المحطات على الطبيعة، وإعداد حصر باحتياجات المحطات التابعة للمصلحة سواء من حيث الاحتياجات الفنية (وحدات الرفع - صناديق التروس - قطع الغيار)، أو الاحتياجات البشرية من العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات لضمان الوفاء بالإحتياجات المائية المطلوبة، ووضع أولويات لهذه الإحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية على عدة سنوات تتضمن الميزانية المقترحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، والتحسن المتوقع فى أداء محطات الرفع.

كما وجه بإعداد خطة للإحتياجات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمصلحة تتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطات، مع زيادة الاعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى العمالة.

كما وجه بإعداد خطة تنفيذية لزيادة الإعتماد على المكونات وقطع الغيار المصنعة محليًا لتنفيذ أعمال الإحلال والصيانة للمحطات وأعمال العمرات للوحدات بهدف تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة، مع التوجيه بزيادة الإعتماد على الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ أعمال صيانة المحطات ذاتيا.

محطة الطابية بالإسكندرية

كما استعرض نتائج الإجراءات التى سبق تنفيذها فى محطة الطابية بالإسكندرية والتى اشتملت على تأهيل وحدات الطلمبات وتوفير محركات جديدة وتزويد المحطة بماكينة تنظيف الأعشاب مما ساهم بشكل فعال فى رفع كفاءة الوحدات بالمحطة، وما ترتب على ذلك من تحسن فى قدرات رفع المياه بالمحطة والخفض الناتج عن ذلك فى عدد ساعات التشغيل وإستهلاك الطاقة الكهربائية، موجهًا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض إستهلاك الكهرباء بالمحطات، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض إستهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة، وذلك ترشيدًا للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الإنبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، خاصة أن إجمالي إستهلاك الطاقة الكهربائية للمحطات يصل إلى 2571 جيجا وات ساعة يقابلها إنبعاثات قدرها حوالي 1 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون.

مصلحة الميكانيكا والكهرباء

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل عدد 598 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( 439 محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – 104 محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – 55 محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ).