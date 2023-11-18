السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط 3 أطنان سكر تمويني في سيارة خاصة بالشرقية

ضبط 3 أطنان سكر تمويني
ضبط 3 أطنان سكر تمويني في سيارة خاصة بالشرقية،فيتو

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسبة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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تموين الشرقية: حملات على الأنشطة التجارية بمدينة الصالحية الجديدة

حملة برئاسة هانى جاد الله رئيس الرقابة 

وتنفيذًا للتوجيهات، قامت حملة تموينية برئاسة الأستاذ عبد الباسط عبدالنعيم وكيل المديرية وهاني جاد الله رئيس الرقابة التموينية بالمديرية وبرفقة حملة من اداره تموين الزقازيق برئاسة ا.عبدالله اسماعيل مديرالادارة وا.احمد محمد مرسى  رئيس الرقابة التموينية بالادارة بالتفتيش على المحال التجارية وتمكنت الحملة من تحرير محاضر للمخالفين  حيث تحرر المحضر رقم ١٥٦٥٧ لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد متعهد سيارة نقل سلع تموينية لقيامه بتجميع والإستيلاء على حصة تموينيه قدرها 3517 كيلو جرام سكر تمويني معبأ بسيارته وتم تسليم المضبوطات إلى الشركة العامة لتجارة الجملة.وكذلك  المحضر رقم١١٣٢٢ لعام 2023 جنح اول الزقازيق ضد صاحب مشروع جمعيتي لغلقه المحل وعدم ممارسه النشاط على الوجه المعتاد

 

تجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم 

كما  قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة تفتيشية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية حيث توجهت الحملة إلى مركز أولاد صقر وذلك بناءًا على المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي التمويني لإعادة نخلة وتعبئته في شكائر بيضاء بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع بناحية أولاد صقر وبالتفتيش داخل ماكينة طحن الغلال بناحية قرية منشية ناصر اولاد صقر تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 30 شيكارة بإجمالي 1500 كيلو دقيق وتم تحرير محضر  برقم ١٣٧٠٧ جنح اولاد صقر وتم التحفظ عليها بسيارات الحملة وإيداعها بأحد المخابز البلدية على ذمة المحضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تموين الشرقية: ضبط 2500 كيلو سماد قبل بيعها بالسوق السوداء

إدارة تموين مركز ومدينة أبوكبير 

 وتمكنت إدارة تموين أبو كبير شرقية  برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة فى وقت سابق  من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون محملة بكمية من سماد اليوريا المدعم مقدارها (٥٠ )  شيكارة، زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كيلوجرام  بكمية مقدارها ٢ طن ونصف، وتم التحفظ على المضبوطات  وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية

 

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فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هانى جاد الله

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