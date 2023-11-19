الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي بالأقصر

انطلاق فعاليات مهرجان
انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي بالأقصر، فيتو

شارك اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، نائبًا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في حضور فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته الثامنة الذي استمر في الفترة من 15 - 18 نوفمبر الجاري، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية والجهات المعنية.

وجاء ذلك بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، ومحمد ابراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالشارقة، ووفد من دائرة الثقافة بالشارقة، والشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر،و نخبة من شعراء مصر ومثقفيها وقيادات دائرة الثقافة بالشارقة.

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وافتتحت فعاليات المهرجان بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تلاه كلمة الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر الذي طالب الجميع بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء فلسطين داعيًا الله لهم بالرحمة ومتمنيا الصبر لذويهم.

ومن جانبه نقل اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر في كلمته التي ألقاها على جموع الحاضرين  تحية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لضيوف وحضور المهرجان، لافتًا إلى تأكيد محافظ الأقصر على إستمرار مثل هذه الفعاليات الثقافية وترحيب المحافظة بوفود الشعراء من كافة محافظات مصر وأشقائنا من دولة الإمارات، معربًا عن كامل سعادته بتشريفهم الي الأقصر. 

وأكد  رئيس مدينة الأقصر على العلاقة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقة أصيلة وطيبة وممتدة، وهذه فرصة لتعزيز العلاقات الثقافية من خلال الشعر والفن والإبداع، موجها التحية لإمارة الشارقة ولحاكمها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي يعرفُ قيمةَ الشعر وقيمةَ اللغةِ العربيةِ التي تجمع بين الأشقاء العرب من كافة الأقطار.

ويتم تنظيم المهرجان للعام الثامن على التوالي منذ إنشاء بيت الشعر العربي في مدينة الأقصر عام 2015، ضمن مبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإنشاء بيوت للشعر في دول عدة لرعاية الشعر العربي والشعراء والحفاظ على مكانتهم في الأوساط الثقافية والكشف عن المواهب.

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