وزير الزراعة يبحث مع نظيره اللبناني مشروعات التعاون المشترك

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، ويأتى لقاء الوزيران لمتابعة الملفات التعاون الزراعى المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل السلع الزراعية والتعاون في مجال الاستزراع السمكي وكذلك متابعة المستجدات في مجال تنمية الصادرات.

العلاقات المصرية اللبنانية

وخلال اللقاء أكد القصير أن العلاقات المصرية اللبنانية متميزة على كافة الأصعدة مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في لبنان.

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وأضاف أنه بحث مع نظيره اللبناني تسهيل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام المصدريين من الجانبين من ناحيته أشاد الوزير اللبناني بالتعاون بين البلدين موجها الشكر إلى القيادة السياسية المصرية لمساندتها بلاده في مواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة التى تحكم مصر حاليا تنظر الى علاقة مصر بلبنان بأنها علاقات أخوة قبل أن تكون تجارية.



وزير الزراعة اللبناني يعرب عن سعادته بأول زيارة للعاصمة الإدارية

وأعرب وزير الزراعة اللبناني عن سعادته بأول زيارة له للعاصمة الإدارية واصفها اياها بانها حالة من الابداع وحلم كبير تحقق في وقت قصير خلال اربع سنوات فقط.

وأكد كذلك أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكى حيث تحتل مصر مكانة متميزة في هذا المجال.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات الوزارة والسفارة اللبنانية في القاهرة.