الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بيطري الشرقية يُنظم لقاءات للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة

بيطري الشرقية يُنظم
بيطري الشرقية يُنظم لقاءات

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية تنظيم لقاءات دورية للعاملين بالمديريات الخدمية والهيئات الحكومية باستعراض إنجازات كل قطاع خدمي على حده خلال الفترات السابقة مؤكدا على ضرورة إبراز كلا منا لدوره في العمل الخدمي لتعريف المواطنين بحجم ما يتحقق من إنجازات ملموسة بكافة القطاعات على أرض الوطن.

بيطري الشرقية ينظم ندوة عن التربية المنزلية للطيور والأمراض المشتركة

رفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية

وتنفيذًا للتعليمات قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن الهدف من اللقاءات استعراض مجهودات قطاع الطب البيطري للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مراقبة الأسواق والأغذية ورفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية بذلك القطاع الحيوي والهام ليعرف كلًا منا ما تحقق في القطاع الذي يعمل به، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع مديري الإدارات الداخلية ومديري الإدارات الخارجية  والمسئول الإداري بكل إدارة ومديري الوحدات البيطرية (145 وحدة بيطرية بمحافظة الشرقية) على مدار يومين  لمناقشة إنجازات المديرية  خلال الفترة السابقة.

Advertisements

مناقشة المعوقات والمشكلات التى تحدث داخل الإدارات 

 وكذلك عرض مديري الإدارات الفنية والإدارية الداخلية بالديوان خطة العمل لكل إدارة خلال الفترة القادمة ومناقشة المعوقات والمشاكل داخل الإدارات الخارجية والوحدات التابعة لها  ومحاولة تذليل كل العقبات للارتقاء بالعمل وتحسين الأداء و توفير الاحتياجات لتقديم أفضل خدمة طبية بيطرية  وناقش مدير المديرية  دور المديرية في جميع المبادرات الرئاسية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي مثل (مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان والتشديد على المتابعة الدورية للمراكز المطورة ومشروع تحسين سلالات الماشية ومشروع التأمين على الماشية والقوافل الطبية البيطرية الشاملة المجانية  ومشروع العجلات العشار بالحسينية).

تكريم عدد من الاطباء البيطريين ومديرى الإدارات الخارجية 

وأضاف مدير المديرية أنه تم تكريم عدد من الأطباء من مديري الإدارات الخارجية ومديري الوحدات البيطرية المتميزة في العلاج الاقتصادي نظرا لإخلاصهم في العمل وطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد والتميز لانتظام العمل وخلق روح المنافسة في العمل لجميع العاملين بالمديرية  وشدد على بذل وتضافر الجهود لتقديم خدمة بيطرية متميزة بأفضل أداء وكفاءة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

بيطرى الشرقية: ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

طاعون المجترات الصغيرة

وكان اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية  فى وقت سابق قد أكد أن المديرية قامت عن طريق (١٨٠) لجنة  في ( ١٧) إدارة خارجية خلال الأسبوع الثانى من الحملة التى بدأت أعمالها ١ أكتوبر ٢٠٢٣م بتحصين ( ٥١ ألف و٩١٠) رأس غنم وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة وترقيم وتسجيل ( ٢١١٧ ) رأس غنم وذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة مؤكدًا على أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الأغنام والماعز، حيث يتم استخدام خلال الحملة لقاحًا يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية نظرًا لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة وانتشار بعض الأمراض وتتضمن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة ارتفاع في درجة الحرارة، وإسهال، وتقرحات في الفم واللثة لانه يعتبر من الأمراض الفيروسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بالهىئات الحكومية انجار كل قطاع خدمى على حده الفترة السابقة لقاءات دورية للعاملين بالمديريات اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي الدكتور بركات مدير مديرية الطب البيطري

مواد متعلقة

بيطرى الشرقية: ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

بيطري الشرقية ينظم ندوة عن التربية المنزلية للطيور والأمراض المشتركة

بيطري الشرقية: الكشف الطبى على 54 ألف رأس ماشية

بيطري الشرقية يطلق قافلة بكفور نجم في الإبراهيمية

الأكثر قراءة

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

نهائي الدوري الإفريقي، موديبا يضيف الهدف الثاني لصن داونز في شباك الوداد

يوفر 6 آلاف فرصة عمل، مدبولي يشهد توقيع اتفاق إنشاء مجمع صناعة السيارات في بورسعيد

محمد صلاح يحرز الهدف الأول لفريق ليفربول فى مرمى برينتفورد

تعليق صادم من نتنياهو بشأن إمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة

صحيفة أمريكية: مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب بموافقة ثلاثية

نجاة سهر الصايغ من حادث سير مروع

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتداد المطر، الإفتاء توضح

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية