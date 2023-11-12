بيطري الشرقية يُنظم لقاءات للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية تنظيم لقاءات دورية للعاملين بالمديريات الخدمية والهيئات الحكومية باستعراض إنجازات كل قطاع خدمي على حده خلال الفترات السابقة مؤكدا على ضرورة إبراز كلا منا لدوره في العمل الخدمي لتعريف المواطنين بحجم ما يتحقق من إنجازات ملموسة بكافة القطاعات على أرض الوطن.

رفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية

وتنفيذًا للتعليمات قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن الهدف من اللقاءات استعراض مجهودات قطاع الطب البيطري للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مراقبة الأسواق والأغذية ورفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية بذلك القطاع الحيوي والهام ليعرف كلًا منا ما تحقق في القطاع الذي يعمل به، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع مديري الإدارات الداخلية ومديري الإدارات الخارجية والمسئول الإداري بكل إدارة ومديري الوحدات البيطرية (145 وحدة بيطرية بمحافظة الشرقية) على مدار يومين لمناقشة إنجازات المديرية خلال الفترة السابقة.

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مناقشة المعوقات والمشكلات التى تحدث داخل الإدارات

وكذلك عرض مديري الإدارات الفنية والإدارية الداخلية بالديوان خطة العمل لكل إدارة خلال الفترة القادمة ومناقشة المعوقات والمشاكل داخل الإدارات الخارجية والوحدات التابعة لها ومحاولة تذليل كل العقبات للارتقاء بالعمل وتحسين الأداء و توفير الاحتياجات لتقديم أفضل خدمة طبية بيطرية وناقش مدير المديرية دور المديرية في جميع المبادرات الرئاسية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي مثل (مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان والتشديد على المتابعة الدورية للمراكز المطورة ومشروع تحسين سلالات الماشية ومشروع التأمين على الماشية والقوافل الطبية البيطرية الشاملة المجانية ومشروع العجلات العشار بالحسينية).

تكريم عدد من الاطباء البيطريين ومديرى الإدارات الخارجية

وأضاف مدير المديرية أنه تم تكريم عدد من الأطباء من مديري الإدارات الخارجية ومديري الوحدات البيطرية المتميزة في العلاج الاقتصادي نظرا لإخلاصهم في العمل وطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد والتميز لانتظام العمل وخلق روح المنافسة في العمل لجميع العاملين بالمديرية وشدد على بذل وتضافر الجهود لتقديم خدمة بيطرية متميزة بأفضل أداء وكفاءة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

طاعون المجترات الصغيرة

وكان اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية فى وقت سابق قد أكد أن المديرية قامت عن طريق (١٨٠) لجنة في ( ١٧) إدارة خارجية خلال الأسبوع الثانى من الحملة التى بدأت أعمالها ١ أكتوبر ٢٠٢٣م بتحصين ( ٥١ ألف و٩١٠) رأس غنم وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة وترقيم وتسجيل ( ٢١١٧ ) رأس غنم وذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة مؤكدًا على أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الأغنام والماعز، حيث يتم استخدام خلال الحملة لقاحًا يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية نظرًا لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة وانتشار بعض الأمراض وتتضمن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة ارتفاع في درجة الحرارة، وإسهال، وتقرحات في الفم واللثة لانه يعتبر من الأمراض الفيروسية.