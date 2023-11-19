الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الأقصر يشارك الأهالي احتفالات مارجرجس بجبل الرزيقات بأرمنت

محافظ الأقصر يشارك
محافظ الأقصر يشارك الأهالي احتفالات مارجرجس،فيتو

شارك المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر واللواء دكتور خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واللواء دكتور حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأهالي المحافظة احتفالات مولد " مارجرجس" بجبل الرزيقات في مركز أرمنت بالأقصر.

وقام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بزيارة للدير لتقديم التهنئة يرافقه وفد من القيادات ضم العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المدن والمراكز وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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وكان في استقبالهم وفد اللجنة الباباوية المشرفة على دير مارجرجس بالرزيقات وعلى رأسهم نيافة الانبا مرقص مطران شبرا الخيمة والمشرف علي دير مارجرجس والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص والانبا يوأنس أسقف اسيوط ومجمع دير مارجرجس والمستشار هاني عزيز مستشار قداسة البابا تواضروس ورجل الأعمال ممدوح فيليب.

وأشار محافظ الأقصر الي روح المحبة والتاخي والتماسك بين ابناء الامة مشيرا الى مشاركة الأهالي بعضهم لبعض في مختلف الاحتفالات سواء الدينية او الاجتماعية.

وكانت قد بدأت احتفالات الشهيد مارجرجس بالرزيقات والتي تقام سنويًا في الفترة من ١٠ وحتى۱۷ نوفمبر بديره بقرية الرزيقات بمدينة ارمنت جنوب غرب الأقصر وسط تأمين مكثف لمداخل ومخارج الدير. 

 

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