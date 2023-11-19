قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب الجيزة

شهدت مدينة جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة، العديد من أنشطة التوعية المائية، التي نفذها فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حيث أوضح المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، أن رسائل التوعية المائية تخاطب مختلف الأعمار السنية، مشيرًا إلى أن المحافظة على كل نقطة مياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي مسؤولية جميع أفراد المجتمع.



ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تنفيذ قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع حي جنوب الجيزة، تضمنت استطلاع لرأى المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة، واستقبال الاستفسارات والشكاوى والعمل على حلها، وحملات توعوية للحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها واتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، بالإضافة إلي توزيع بروشورات تحمل عددًا من الرسائل التوعوية.

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حملات توعية للحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه



وأشار المهندس منصور بدوي، إلى قيام فريق المعامل والجودة المشارك بالقافلة برفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، وتعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمدن الجيزة



وفي سياق متصل تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمركز أبوالنمرس ومدينة الحوامدية، حيث تابع النائب سير الأعمال والأداء بمشروعات محطة رفع الصرف الصحي بقرى ميت شماس والمنوات وميت قادوس وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي الحوامدية.

نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الخدمية بأبو النمرس



وجه نائب المحافظ بالالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات الخدمة الفعلية في مواعيدها المقررة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية والمهندسة مي صلاح الدين المشرف العام علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عادل شلبي مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الجيزة والمهندس محمد عمران رئيس قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة والمهندس محمد حسين مدير عام الصرف الصحي بأبو النمرس والحوامدية بشركة مياه الجيزة ومسئولي شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.

كما قدمت الشركة القابضة، أنشطة توعوية شملت عرضا لمسرح العرائس بمشاركة أطفال القرية الذين أبدوا سعادتهم من خلال تفاعلهم مع الأنشطة، والتفاعل مع أغنية أبطال المياه، التي تحمل رسائل التوعية والترشيد، كما تم تركيب قطع موفرة في المنازل التي تم تطويرها للحفاظ على المياه.