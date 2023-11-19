النشاط العلمي بجامعة حلوان يطلق مسابقة أفضل Cd على مستوى الكليات

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن بدء فعاليات مسابقة أفضل CD على مستوى كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جامعة حلوان

ويأتي ذلك تأكيدًا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي.

مسابقة أفضل CD

وتتطلب المسابقة من الطلاب تقديم بحث اجتماعي أو طبي أو هندسي وغيرها مع مراعاة وضوح الألوان وتنسيقها، وكذلك وضوح التعبير والتفاعل بين البرامج والمستخدم، والابتكار، واستخدام التعريفات، والإخراج الفني، بالإضافة إلى استخدام برامج الوسائط المتعددة مثل FLASH وPOWERPOINT والفيديو.

Advertisements

وسيتم التحكيم على قدرة الطالب على توصيل فكرة البحث إلى المحكم باستخدام الأساليب السابقة.

وعلى الطلاب الراغبين بالمشاركة تجهيز ال-CD وتقديمه مع البطاقة الجامعية والكارنيه إلى إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية شباب جامعة حلوان بمبنى (و) بإدارة الجامعة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 27 نوفمبر 2023.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، الاستاذ محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، الاستاذ مدحت علام مدير الإدارة.

جامعة حلوان

وفي سياق آخر نظمت إدارة الوافدين بجامعة حلوان، رحلة إلى محافظة بورسعيد للطلاب الوافدين، ضمن فعاليات "ادرس في مصر وتعرف على معالمها"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محي سامي الشباسي نائب مدير الإدارة.

وزار الطلاب خلال الرحلة أهم معالم بورسعيد مثل المنازل الأثرية القديمة، ومنارة بورسعيد القديمة، وقاعدة تمثال ديليسبس، ونُصب مدينة بورسعيد، إلى جانب التجول في كورنيش بورسعيد والاستمتاع بجوها الخلاب.

وفي تصريح له، قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة: "تحرص جامعة حلوان على تقديم كل سبل الرعاية والدعم لطلابها من الوافدين، وتمكينهم من التعرف على ثقافة وتاريخ مصر العريق".

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه التجربة الممتعة، مشيدين بجهود إدارة الوافدين في تنظيم مثل هذه الرحلات الهادفة.