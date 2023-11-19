رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتلقى تقريرا بأنشطة مركز رعاية الموهوبين والنوابغ

تلقى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، تقريرا بملخص لأهم أنشطة مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعة خلال الفترة الماضية، والخريطة الزمنية للأنشطة والفاعليات للعام الجامعي 2023/2022، إذ وجه رئيس الجامعة، بتحقيق أهداف المركز العامة ووضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتوفير بيئة تتيح للطلاب الموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم.

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وأوضح الدكتور حموده محمد دردير، مدير المركز، أن المركز يهدف إلى تنمية روح الابداع لدى الطلاب، لإظهار المواهب محليا وإقليميا وعالميا وتوجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مستجدات العصر بفاعلية، وتصميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز الانتماء الوطني لدى الموهوبين وتوجيه قدراتهم في سبيل ذلك بالإضافة إلى تنمية وعي المجتمع الجامعي والمجتمع الخارجي بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع.

وأشار دردير إلى أن، التقرير شمل أهم الأنشطة التي نفذت بالمركز، من خلال مديري الوحدات ورؤساء اللجان التنفيذية والطلاب المتطوعين من خلال عدة ورش عمل، لما لها من أثر في رفع كفاءة الطلاب الموهوبين واكتشافهم، ومن ثم صقل مواهبهم باستحداث التدريب والمشاركة في العديد من المسابقات والفعاليات المحلية.

وأفاد تقرير المركز بالأنشطة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، والتي جاء أبرزها؛ المشاركة في معسكر صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ببورسعيد في أغسطس الماضي وحضور جلسات حول استراتيجية وزارة التعليم العالي، وورشة حول اقتراحات أنشطة مراكز وإدارات النوابغ والموهوبين.

وايضا إعداد لائحة المركز وانطلاقه واعتماده من مجلس الجامعة،و فتح باب التقدم للطلاب المتطوعين للمشاركة في أنشطة وفعاليات المركز من خلال وحداته ولجانه التنفيذية المختلفة، والإعلان عن أسماء الطلاب الذين جرى اختيارهم كممثلين لوحدات المركز الخمس، وعقد ورش عمل واجتماعات مكثفة من قبل مديري الوحدات مع الطلاب ممثلي الوحدات، وورشة تدريبية للمهام التي سيجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كما أفاد التقرير بعقد ورش عمل؛ للتعريف برؤية ورسالة وأنشطة وفاعليات وحدات المركز المختلفة، نفذها الطلاب ممثلو الوحدات، والإعلان عن النداء الأول للعام الجامعى 2023/2024 لمشاركة وتبنى الطلاب الموهوبين تكنولوجيا وعلميا ورياضيا وفنيا وأدبيا، ومشاركة الطلاب في مسابقة Gen-Z برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحضور الاجتماع التنسيقي المنظم من خلال صندوق رعاية الموهوبين والنوابغ بالوزارة لممثلي مراكز الموهوبين والنوابغ بالجامعات "أون لاين"، لعرض الخريطة السنوية للبرامج المعتمدة من الصندوق.

ومن جانبه قدم رئيس الجامعة، الشكر لمدير المركز والوحدات ورؤساء اللجان التنفيذية والطلاب ممثلي الوحدات، لما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية وحث الجميع على العمل بروح الفريق الواحد، تحقيقا لرؤية الجامعة والدولة من تبني جميع المواهب الطلابية وخلق بيئة جامعية مبتكرة وملهمة، كما اطلع على الخريطة الزمنية لأنشطة المركز للعام الجامعي الحالي تمهيدا لتنفيذه حسب الخطة الموضوعة والمعتمدة.