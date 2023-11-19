الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وساطة صينية محتملة لوقف إطلاق النار في غزة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت تقارير عبرية، اليوم الأحد، عن وجود احتمالية أن تتدخل الصين ضمن جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستندت الصحف العبرية في تقريرها إلى مخرجات القمة العربية الإسلامية،  عندما قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن وزراء من الدول العربية والإسلامية سيزورون الصين الاثنين في أول محطة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.

 

دور صيني لوقف إطلاق النار في غزة 

 وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن الجولة ستكون الخطوة الأولى في تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها في القمة العربية والإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض.

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وأكد وزير الخارجية السعودي  أن المحطة الأولى ستكون في الصين ثم سننتقل إلى عواصم أخرى لنقل رسالة واضحة مفادها أنه يجب إعلان وقف إطلاق النار فورا والسماح بدخول المساعدات.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، دعت الصين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ودعت إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأكدت الصين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود ما قبل عام 1967، وذلك في إطار قرارات الأمم المتحدة 

ودعمت الصين روسيا في أكثر من مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، إلا أن أمريكا استخدمت حق الفيتو ضد القرارت.

وفي وقت سابق طالب  ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،  بضرورة إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع، معتبرا أن العنف في غزة يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء.

 

السعودية تطالب بإقامة دولة فلسطين 

 وقال محمد بن سلمان في كلمته خلال افتتاح قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان"،: "يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء".

وأضاف ولي العهد السعودي في حديثه:"أننا نرفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة"، واصفا ذلك بأنه "جريمة شنيعة واعتداء وحشي".

 

وأكد ولي العهد السعودي  على "ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية"، مشيرا إلى "ضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية".

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