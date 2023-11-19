الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس الوزراء القطري يتحدث عن مأساة غزة: الناس يعانون الجوع ونقص المياه

رئيس وزراء قطر، فيتو
رئيس وزراء قطر، فيتو

العدوان على غزة، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية  القطري، محمد بن عبدالرحمن، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل،  إن الناس في غزة يعانون الجوع ونقص المياه النظيفة والكهرباء والوقود في غزة.

لقاء رئيس الوزراء القطري وجوزيب بوريل 

وأكد رئيس الوزراء القطري في حديثه مع جوزيب بوريل، أن المجتمع الدولي أصبح عاجزا عن إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وفي سياق العدوان الإسرائيلي على غزة، قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، وهذا هو وهم نتنياهو وحكومته المجرمة.

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وأضاف عبد الفتاح دولة  خلال حديثه بقناة “القاهرة الإخبارية”: "حكومة نتنياهو اعتقدت أن بإفصاحها علنيا عن المشروع الصهيوني بالاستعمارية والتهجير القسري والقضاء على القضية الفلسطينية، يستطيعون السيطرة على الشعب الفلسطيني وهذا وهم كبير فنحن متمسكون بأرضنا وطننا وحريتنا واستقلالنا".

القضاء على الشعب الفلسطيني

وتابع: "حين فشلت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مشروعاتها الإجرامية، لجأت إلى الخيار الثالث وهو القضاء بشكل كامل على الشعب الفلسطيني من نساء وأطفال وشيوخ، دون أي مراعاة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي".

دعوة عاجلة من أبو مازن للرئيس الأمريكي 

ووجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أمس السبت، دعوة إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الرئيس الفلسطيني: إن التاريخ لن يبرئ أحدًا من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف محمود عباس أبو مازن: "شعبنا يتعرض لجرائم حرب تستوجب العقاب، ولا يمكن أن تكون دفاعا عن النفس".

وفي وقت سابق من أمس السبت، ذكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن أنه ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

مخططات إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة 

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، في ظل العديد من المخططات التي طرحتها إسرائيل بهدف السيطرة على قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين لتصفية القضية إلى الأبد.

ومن بين المخططات التي طرحتها إسرائيل أن يكون لها وجود أمني في  قطاع غزة بالإضافة إلى إنشاء منطقة عازلة تتواجد فيها قوة اممية بمشاركة دول الجوار.
وأعرب مسئولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسئولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

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