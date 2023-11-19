الأونروا تحدد احتياجاتها من الوقود في قطاع غزة

كشفت الناطقة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تمارا الرفاعي، عن حجم احتياجات الوقود يوميًا داخل قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية فادحة جراء الحصار التي تفرض عليه إسرائيل منذ ما يزيد عن 40 يوما.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، الموافقة على طلب أميركي بإدخال شاحنتي وقود يوميا لجنوب غزة.

ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تمنع إسرائيل دخول أي شحنات وقود للقطاع، ولكنها سمحت قبل يومين بإدخال عدة آلاف من اللترات لصالح وكالة "الأونروا" وكذلك شركة الاتصالات الفلسطينية.

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وأشارت الرفاعي، إلى احتياج الوكالة إلى 120 ألف لتر من الوقود يوميًا لتحريك الشاحنات وضخ وتحلية المياه وتشغيل مولدات الكهرباء بقطاع غزة.

وذكرت أن الوكالة حصلت على كمية صغيرة جدا من الوقود حتى الآن، مع التشديد من قبل السلطات الإسرائيلية، أن توجه حصريًا للاستخدام بشاحنات الوكالة.

ولفتت الرفاعي" إلى أن انقطاع الوقود أدى إلى توقف ضخ الماء من 76 بئرا، إلى جانب توقف محطتي تحلية المياه التابعة للأونروا، فضلا عن توقف 15 مضخة للصرف الصحي.

وأوضحت أن هذا الوضع يمثل خطرا شديدا على الصحة العامة والبيئة، خصوصا مع تدني شديد في كمية المياه المتاحة للشرب، بجانب أن مياه الصرف الصحي باتت تفيض في شوارع رفح.