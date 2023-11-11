نحن أصحاب الأرض، أبو مازن يوجه كلمه لإسرائيل أمام القمة العربية الإسلامية

بدأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس، كلمته اليوم أمام ‎الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى الرياض بالأية القرآنية "يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون" صدق الله العظيم.

يعتقدون أن قوتهم ستحميهم وترهبنا

وقال الرئيس الفلسطينى: يعتقدون أن قوتهم ستحميهم وترهبنا، وأنا أقول: نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات، وعلم فلسطين سيبقى عاليًا يوحدنا، والاحتلال إلى زوال.

أبشع عدوان وحشي

واستطرد: أنا أخاطبكم اليوم، يتعرض شعبنا الفلسطيني، لأبشع عدوان وحشي، بل لحرب إبادة لا مثيل لها، على يد آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة التي انتهكت الحرمات والقانون الدولي الإنساني، وتخطت كل الخطوط الحمراء في قطاع غزة، بقتل وجرح أكثر من 40 ألفًا من المدنيين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، علاوة على تدمير آلاف البيوت على رؤوس ساكنيها.

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جرائم القتل والاعتداءات اليومية

ونوه إلى أنه يجري هذا في الوقت الذي تتعرض فيه الضفة الغربية والقدس، لجرائم القتل والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاصب والمستوطنين الإرهابيين.